У Києві чоловік хотів вкоротити собі віку, стрибнувши з даху будинку

Чоловік на даху будинку. Ілюстративне фото: google.com

У столиці правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від фатального кроку. Киянин планував вкоротити собі віку, стрибнувши з даху багатоповерхівки.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Деталі справи

На "гарячу" лінію 112 надійшло повідомлення від стурбованого чоловіка про те, що його товариш хоче вчинити самогубство.

Чоловік попросив перевірити цю інформацію, адже сам не може приїхати до друга, бо перебуває в іншому місті.

Два інспектори, Віталій Ліхач та Юрій Нестеренко, вирушили за вказаною адресою.

Чоловіка врятували

Поліціянти піднялись на дах будинку і знайшли там чоловіка в пригніченому стані.

"На щастя, охоронцям порядку вдалося заспокоїти громадянина, підібрати необхідні слова та переконати його не робити непоправного", — кажуть у поліції.

Правоохоронці відвели чоловіка додому та передали його лікарям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці охоронці порядку склали адміністративний протокол на чоловіка, який напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні. Він також їхав з вимкненим ближнім світлом фар у темну пору доби.

Додамо, у Києві чоловік переодягнувся у форму відомого супергероя Бетмена та ледь не втопився, коли намагався дістатися до іншого берега Дніпра. На щастя, його врятували співробітники річкової поліції.