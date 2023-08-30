Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Києві чоловік хотів вкоротити собі віку, стрибнувши з даху будинку arrow

У Києві чоловік хотів вкоротити собі віку, стрибнувши з даху будинку

30 серпня 2023 09:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві чоловік хотів вкоротити собі віку, стрибнувши з даху будинку
Чоловік на даху будинку. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від фатального кроку. Киянин планував вкоротити собі віку, стрибнувши з даху багатоповерхівки.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Читайте також:

Деталі справи

На "гарячу" лінію 112 надійшло повідомлення від стурбованого чоловіка про те, що його товариш хоче вчинити самогубство.

Чоловік попросив перевірити цю інформацію, адже сам не може приїхати до друга, бо перебуває в іншому місті.

Два інспектори, Віталій Ліхач та Юрій Нестеренко, вирушили за вказаною адресою.

Чоловіка врятували

Поліціянти піднялись на дах будинку і знайшли там чоловіка в пригніченому стані.

"На щастя, охоронцям порядку вдалося заспокоїти громадянина, підібрати необхідні слова та переконати його не робити непоправного", — кажуть у поліції. 

Правоохоронці відвели чоловіка додому та передали його лікарям.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці охоронці порядку склали адміністративний протокол на чоловіка, який напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні. Він також їхав з вимкненим ближнім світлом фар у темну пору доби.

Додамо, у Києві чоловік переодягнувся у форму відомого супергероя Бетмена та ледь не втопився, коли намагався дістатися до іншого берега Дніпра. На щастя, його врятували співробітники річкової поліції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз