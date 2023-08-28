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В Киеве мужчина поругался с женщиной и натравил на нее собаку: злоумышленника задержали

28 августа 2023 17:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве мужчина поругался с женщиной и натравил на нее собаку: злоумышленника задержали
В Киеве мужчина поссорился с женщиной и натравил на нее собаку. Фото: патрульная полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице мужчина натравил собаку на прохожую женщину. Все из-за словесной перепалки. На данный момент злоумышленник задержан.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Детали инцидента

Событие произошло в Деснянском районе столицы. Именно оттуда в полицию обратился муж потерпевшей.

До прибытия правоохранителей нападающий вместе со своей собакой скрылся. Полицейские опросили очевидцев и узнали адрес, где, вероятно, мог быть разыскиваемый нарушитель.

"Там им открыл дверь 50-летний киевлянин, который находился в нетрезвом состоянии. Это и был владелец агрессивной собаки", — говорится в сообщении.

 

В Киеве мужчина поссорился с женщиной и натравил на нее собаку. Фото: патрульная полиция Киева

Детали обстоятельств происшествия выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что в столице полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве бездомного. Мужчина нанес 21 ножевое ранение в грудь, живот и шею пострадавшему, после чего замотал тело в целлофан и оттащил в подвал соседнего дома.

Добавим, что в столице стражи порядка задержали женщину, которая задушила знакомую и закопала ее тело. Очевидцы сообщают, что ужасный инцидент произошел из-за ревности.

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