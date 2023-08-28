У Києві чоловік посварився з жінкою та нацькував на неї собаку: зловмисника затримали

У Києві чоловік посварився з жінкою та нацькував на неї собаку. Фото: патрульна поліція Києва

У столиці чоловік нацькував собаку на перехожу жінку. Усе через словесну перепалку. Наразі зловмисника затримали.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Деталі інциденту

Подія сталася в Деснянському районі столиці. Саме звідти до поліції звернувся чоловік потерпілої.

До прибуття правоохоронців нападник разом зі своїм псом втік. Поліцейські опитали очевидців та дізналися адресу, де, ймовірно, міг перебувати розшукуваний порушник.

"Там їм відчинив двері 50-річний киянин, який був у нетверезому стані. Це й був власник агресивного собаки", — йдеться в повідомленні.

У Києві чоловік посварився із жінкою та нацькував на неї собаку. Фото: патрульна поліція Києва

Деталі обставин події зʼясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві безхатька. Чоловік наніс 21 ножове поранення в груди, живіт та шию потерпілому, після чого замотав тіло у целофан та відтягнув до підвалу сусіднього будинку.

Додамо, що в столиці правоохоронці затримали жінку, яка задушила знайому та закопала її тіло. Очевидці повідомляють, що жахливий інцидент стався через ревнощі.