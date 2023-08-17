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В Киеве маршрутки могут заменить современными троллейбусами: как изменится тариф

17 августа 2023 16:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве маршрутки могут заменить современными троллейбусами: как изменится тариф
Общественный транспорт в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице планируют заменить маршрутки современными троллейбусами. Однако сделать такое можно только после повышения стоимости проезда.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телеканала "Киев 24".

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Подробности

По словам директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, проезд в Киеве необходимо увеличить до 30 гривен, чтобы заменить маршрутки троллейбусами.

"Допустим левый и правый берег мы можем соединить троллейбусом с автономным ходом, наибольший разрыв – 11 километров бесконтактной сети. Такой троллейбус подъехал к концу контактной сети, опустил пантограф переехал на правый берег, открыл пантограф – поехал дальше. Мы сможем уехать за пределы кольцевой дороги – сможем поехать в Коцюбинское, Бровары, Бучу, Ирпень. То есть такой троллейбус решит нам много вопросов. Он дороже, но это и экология", — говорит Кандибор.

Повысят ли проезд

В КГГА отметили, что повышение цен на проезд возможно только после победы. Во время военного положения этого не ожидается.

"Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд - четкая позиция мэра города и моя тоже", — говорится в сообщении.

 

Повысят ли проезд в Киеве. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что теперь платить за проезд в общественном транспорте станет в разы полегче. Сегодня все жители столицы смогут рассчитываться в муниципальных автобусах с помощью своего iPhone или Apple Watch.

 

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