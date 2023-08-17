У Києві маршрутки можуть замінити на сучасні тролейбуси: як зміниться тариф

Громадський транспорт у Києві. Фото: google.com

У столиці планують замінити маршрутки на сучасні тролейбуси. Однак зробити таке можна тільки після підвищення вартості проїзду.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу "Київ 24".

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За словами директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, проїзд у Києві необхідно збільшити до 30 гривень, щоб замінити маршрутки на тролейбуси.

"Допустимо лівий і правий берег ми можемо з’єднати тролейбусом з автономним ходом, найбільший розрив — 11 кілометрів безконтактної мережі. Такий тролейбус під’їхав до кінця контактної мережі, опустив пантограф переїхав на правий берег, відкрив пантограф — поїхав далі. Ми зможемо виїхати за межі кільцевої дороги — зможемо поїхати у Коцюбинське, Бровари, в Бучу, Ірпінь. Тобто такий тролейбус вирішить нам багато питань. Він дорожчий, але це й екологія", — каже Кандибор.

Чи підвищать проїзд

У КМДА наголосили, що підвищення цін на проїзд можливе лише після перемоги. Під час воєнного стану цього не очікується.

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд — чітка позиція мера міста і моя також", — йдеться в повідомленні.

Чи підвищать проїзд у Києві. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що тепер платити за проїзд у громадському транспорті стане в рази легше. Відсьогодні всі жителі столиці зможуть розраховуватись у муніципальних автобусах за допомогою свого iPhone або Apple Watch.