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В Киеве могут отменить решение о продолжении работы заведений питания

31 августа 2023 16:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве могут отменить решение о продолжении работы заведений питания
Девушки в ресторане. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице могут отменить решение о продлении работы заведений питания до 23:00. В КГВА назвали условия, при которых это может произойти.

Об этом сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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По словам Сергея Попко, отмена решения о продлении работы заведений питания до 23:00 возможна при условии, если посетители будут систематически нарушать правила и, в частности, комендантский час.

"Мы будем внимательно следить за соблюдением владельцами и посетителями заведений всех необходимых правил и законов. В случае выявления системных нарушений по Киеву мы готовы отменить это продление работы". Поэтому будьте сознательны. Не забывайте помогать Вооруженным силам Украины и таким образом приближать мир в Украине после нашей Победы", — сказал начальник КМВА Сергей Попко.

В КМВА также призвали взвешенно пользоваться продлением работы заведений питания и строго соблюдать комендантский час.

"Пользуйтесь с умом и ответственностью этой возможностью подольше вечером посидеть в кафе. Призываю киевлян и гостей города помнить, что рядом с вами сотни тысяч людей, которые волнуются за своих родных на фронте. Сотни и тысячи близких, чьи родные погибли. Тысячи молящихся за исцеление своих раненых в госпиталях. Поэтому давайте будем в это время чуткими и адекватными. А еще давайте помнить, что весь мир нам помогает сегодня. Поэтому мы должны знать меру в отдыхе", — добавил Попко.

Напомним, ранее мы писали, что столичные заведения питания получили официальное разрешение работать на час дольше — до 23:00. Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

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