У Києві можуть скасувати рішення щодо продовження роботи закладів харчування

Дівчата в ресторані. Фото: google.com

У столиці можуть скасувати рішення щодо продовження роботи закладів харчування до 23:00. У КМВА назвали умови, за яких це може статися.

Про це повідомив начальний київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За словами Сергія Попка, скасування рішення про подовження роботи закладів харчування до 23:00 можливе за умови, якщо відвідувачі будуть систематично порушувати правила та, зокрема, комендантську годину.

"Ми будемо пильно стежити за дотриманням власниками і відвідувачами закладів усіх необхідних правил і законів. У разі виявлення системних порушень по Києву ми готові скасувати це подовження роботи. Тому будьте свідомими. Не забувайте допомагати Збройним силам України і таким чином наближати мир в Україні після нашої Перемоги", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

У КМВА також закликали виважено користуватися продовженням роботи закладів харчування і суворо дотримуватися комендантської години.

"Користуйтеся з розумом та відповідальністю цією можливістю довше ввечері посидіти в кафе. Закликаю киян і гостей міста пам’ятати, що поряд із вами сотні тисяч тих людей, які хвилюються за своїх рідних на фронті. Сотні і тисячі близьких, чиї рідні загинули. Тисячі тих, хто молиться за зцілення своїх поранених в госпіталях. Тому давайте будемо в цей час чуйними і адекватними. А ще давайте пам’ятати, що весь світ нам допомагає сьогодні. Тому ми маємо знати міру в відпочинку", — додав Попко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичні заклади харчування отримали офіційний дозвіл працювати на годину довше — до 23:00. Відповідне рішення набуде чинності 1 вересня 2023 року.