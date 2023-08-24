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В Киеве в честь Дня Независимости запустили сервис для объединения волонтеров

24 августа 2023 16:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве в честь Дня Независимости запустили сервис для объединения волонтеров
Волонтер. Иллюстративное изображение: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице в День Независимости Киев Цифровой запустил новый сервис в поддержку волонтеров. Каждый может стать волонтером, выбрав те проекты, которые он хочет.

Об этом сообщает КГГА.

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Сервис называется "Задон свое время" и призывает стать частицей положительных изменений в городе.

Разработчики создали раздел для того, чтобы напомнить, что время — это настоящий инструмент перемен и шанс приблизить победу, объединяясь в добрых делах.

Заместитель председателя КГГА Петр Елены заявил, что каждый может стать волонтером, избрав в приложении проекты, которые хочет поддержать.

"Помочь можно не только донатам. Ваше время – это тоже ценный ресурс, который нужен Украине и столице", — сказал Оленич.

 

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины волонтеры провели интересную операцию . В Херсоне они подняли в небо огромное украинское знамя и запустили на временно оккупированную территорию.

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