У Києві на честь Дня Незалежності запустили сервіс для обʼєднання волонтерів

Волонтерка. Ілюстративне зображення: google.com

У столиці у День Незалежності Київ Цифровий запустив новий сервіс на підтримку волонтерів. Кожен може стати волонтером, обравши ті проєкти, які він хоче.

Про це повідомляє КМДА.

Читайте також:

Як стати волонтером

Сервіс називається "Задонать свій час" і закликає стати частинкою позитивних змін у місті.

Розробники створили розділ для того, аби нагадати, що час — це справжній інструмент змін та шанс наблизити перемогу, об’єднуючись у добрих справах.

Заступник голови КМДА Петро Олени заявив, що кожен може стати волонтером, обравши у застосунку проєкти, які хоче підтримати.

"Допомогти можна не тільки донатом. Ваш час – це теж цінний ресурс, який потрібен Україні та столиці", — сказав Оленич.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України волонтери провели цікаву операцію. У Херсоні вони підняли в небо величезний український прапор та запустили на тимчасово окуповану територію.