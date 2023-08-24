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У Києві на честь Дня Незалежності запустили сервіс для обʼєднання волонтерів

24 серпня 2023 16:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві на честь Дня Незалежності запустили сервіс для обʼєднання волонтерів
Волонтерка. Ілюстративне зображення: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці у День Незалежності Київ Цифровий запустив новий сервіс на підтримку волонтерів. Кожен може стати волонтером, обравши ті проєкти, які він хоче.

Про це повідомляє КМДА.

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Сервіс називається "Задонать свій час" і закликає стати частинкою позитивних змін у місті.

Розробники створили розділ для того, аби нагадати, що час — це справжній інструмент змін та шанс наблизити перемогу, об’єднуючись у добрих справах.

Заступник голови КМДА Петро Олени заявив, що кожен може стати волонтером, обравши у застосунку проєкти, які хоче підтримати.

"Допомогти можна не тільки донатом. Ваш час – це теж цінний ресурс, який потрібен Україні та столиці", — сказав Оленич.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України волонтери провели цікаву операцію. У Херсоні вони підняли в небо величезний український прапор та запустили на тимчасово окуповану територію.

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