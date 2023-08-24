У Києві на честь Дня Незалежності запустили сервіс для обʼєднання волонтерів
У столиці у День Незалежності Київ Цифровий запустив новий сервіс на підтримку волонтерів. Кожен може стати волонтером, обравши ті проєкти, які він хоче.
Про це повідомляє КМДА.
Як стати волонтером
Сервіс називається "Задонать свій час" і закликає стати частинкою позитивних змін у місті.
Розробники створили розділ для того, аби нагадати, що час — це справжній інструмент змін та шанс наблизити перемогу, об’єднуючись у добрих справах.
Заступник голови КМДА Петро Олени заявив, що кожен може стати волонтером, обравши у застосунку проєкти, які хоче підтримати.
"Допомогти можна не тільки донатом. Ваш час – це теж цінний ресурс, який потрібен Україні та столиці", — сказав Оленич.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України волонтери провели цікаву операцію. У Херсоні вони підняли в небо величезний український прапор та запустили на тимчасово окуповану територію.