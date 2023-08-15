В Киеве обустроят укрытие на полтысячи человек: в каком районе

Укрытие в Киеве. Фото: Новости.

В Дарницком районе столицы планируют построить укрытие на 500 человек. Общая площадь — 509 кв/м.

Об этом сообщает глава Дарницкого района Николай Калашник.

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Укрытие на 500 человек

Отмечается, что укрытие было отремонтировано не за бюджетные средства.

"Помещения оборудуются мощной вентиляцией и системой контроля качества воздуха, приборами обогрева, резервными емкостями для питьевой воды, видеонаблюдением, электронным электромагнитным замком с автоматическим доступом, большим количеством розеток, качественным освещением и интернетом, упорядочивается санитарными комнатами, в частности для маломобильных групп, , столовой и операционной", — говорится в сообщении.

Укрытие также должно обеспечить одновременное пребывание в нем во время воздушной тревоги персонала и посетителей.

В Киеве обустроят укрытие на полтысячи человек. Фото: Николай Калашник

В Киеве обустроят укрытие на полтысячи человек. Фото: Николай Калашник

В Киеве обустроят укрытие на полтысячи человек. Фото: Николай Калашник

В Киеве обустроят укрытие на полтысячи человек. Фото: Николай Калашник

В Киеве обустроят укрытие на полтысячи человек. Фото: Николай Калашник

В Киеве обустроят укрытие на полтысячи человек. Фото: Николай Калашник

Напомним, ранее мы писали, что в селе Горенко Киевской области 82-летний пенсионер Петр Вирко в собственном доме построил бомбоубежище. Интересно, что пенсионер сделал это еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.