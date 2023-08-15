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У Києві облаштують укриття на півтисячі осіб: у якому районі

15 серпня 2023 16:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві облаштують укриття на півтисячі осіб: у якому районі
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Дарницькому районі столиці планують збудувати укриття на 500 людей. Загальна площа — 509 кв/м.

Про це повідомляє голова Дарницького району Микола Калашник.

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Зазначається, що укриття відремонтували не за бюджетні кошти.

"Приміщення обладнуються потужною вентиляцією та системою контролю за якістю повітря, приладами обігріву, резервними ємностями для питної води, відеоспостереженням, електронним електромагнітним замком з автоматичним доступом, великою кількістю розеток, якісним освітленням та інтернетом, упорядковується санітарними кімнатами, зокрема для маломобільних груп, медичною кімнатою, їдальнею та операційною", — йдеться в повідомленні.

Укриття також має забезпечити одночасне перебування в ньому під час повітряної тривоги персоналу та відвідувачів.

 

У Києві облаштують укриття на півтисячі осіб. Фото: Микола Калашник
У Києві облаштують укриття на півтисячі осіб. Фото: Микола Калашник
У Києві облаштують укриття на півтисячі осіб. Фото: Микола Калашник
У Києві облаштують укриття на півтисячі осіб. Фото: Микола Калашник
У Києві облаштують укриття на півтисячі осіб. Фото: Микола Калашник
У Києві облаштують укриття на півтисячі осіб. Фото: Микола Калашник

Нагадаємо, раніше ми писали, що У селі Горенка Київської області 82-річний пенсіонер Петро Вірко у власному будинку збудував бомбосховище. Цікаво, що пенсіонер зробив це ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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