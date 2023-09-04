В Киеве переименовывают средние школы, названия которых связаны с Россией

Столичный лицей "Интеллект". Иллюстративное фото: КГГА

В столице продолжается процесс переименования 11 средних школ, названия которых связаны с Россией. Это важный процесс декоммунизации в Киеве.

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

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Переименование киевских школ

В столице активно идет декоммунизация и деколонизация.

"Необходимо избавиться от всех тех названий и нарративов, которые веками нам навязывала страна-агрессор. В настоящее время продолжается процесс переименования 11 учебных заведений и культуры. Отдельные трудовые коллективы обращаются с инициативой отказаться от ранее присвоенных имен лиц, связанных с Россией, другие же предлагают переименовать заведения в честь известных украинцев или названия исторической местности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что переименование всех 11 улиц прошло гражданское обсуждение, а также поддержала комиссия по наименованиям.

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