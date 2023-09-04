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В Киеве переименовывают средние школы, названия которых связаны с Россией

4 сентября 2023 12:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве переименовывают средние школы, названия которых связаны с Россией
Столичный лицей "Интеллект". Иллюстративное фото: КГГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице продолжается процесс переименования 11 средних школ, названия которых связаны с Россией. Это важный процесс декоммунизации в Киеве.

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

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Переименование киевских школ

В столице активно идет декоммунизация и деколонизация.

"Необходимо избавиться от всех тех названий и нарративов, которые веками нам навязывала страна-агрессор. В настоящее время продолжается процесс переименования 11 учебных заведений и культуры. Отдельные трудовые коллективы обращаются с инициативой отказаться от ранее присвоенных имен лиц, связанных с Россией, другие же предлагают переименовать заведения в честь известных украинцев или названия исторической местности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что переименование всех 11 улиц прошло гражданское обсуждение, а также поддержала комиссия по наименованиям.

Последние новости о столичных школах

В Киеве снова сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей города. Сотрудники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

В столице во время капитального ремонта руководство одной из спортивно-юношеских школ растратило миллион гривен бюджетных средств. В настоящее время решается избрание меры пресечения фигуранту дела.

Первого сентября, в День знаний, в столичные школы пошли учиться почти 25 тысяч первоклассников. Такое количество близко к довоенным показателям.

В столице начался новый учебный год. Если укрытие в учебном заведении не сможет вместить всех учащихся — обучение должно быть организовано в несколько смен.

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