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У Києві перейменовують середні школи, назви яких повʼязані з Росією

4 вересня 2023 12:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві перейменовують середні школи, назви яких повʼязані з Росією
Столичний ліцей "Інтелект". Ілюстративне фото: КМДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці триває процес перейменування 11 середніх шкіл, назви яких повʼязані з Росією. Це важливий процес декомунізації у Києві.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

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Перейменування київських шкіл

У столиці активно триває декомунізації та деколонізації.

"Необхідно позбутись усіх тих назв та наративів, які століттями нам нав’язувала країна-агресор. Наразі триває процес перейменування 11 закладів освіти та культури. Окремі трудові колективи звертаються з ініціативою відмовитись від раніше присвоєних імен осіб, які пов'язані з Росією, в назві відповідного закладу. Інші ж пропонують перейменувати заклади на честь відомих українців або ж назви історичної місцевості", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перейменування всіх 11 вулиць пройшло громадське обговорення, а також їх підтримала комісія з питань найменувань.

Останні новини про столичні школи

У Києві знову повідомили про замінування усіх середніх шкіл та коледжів міста. Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів. 

У столиці під час капітального ремонту керівництво однієї із спортивно-юнацької шкіл розтратило мільйон гривень бюджетних коштів. Наразі вирішується обрання запобіжного заходу фігуранту справи.

Першого вересня, у День знань, до столичних шкіл пішли навчатися майже 25 тисяч першокласників. Така кількість є близькою до довоєнних показників.

У столиці розпочався новий навчальний рік. Відтак, якщо укриття в навчальному закладі не зможе вмістити всіх учнів — навчання має бути організовано в кілька змін.

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