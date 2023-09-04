У Києві перейменовують середні школи, назви яких повʼязані з Росією

Столичний ліцей "Інтелект". Ілюстративне фото: КМДА

У столиці триває процес перейменування 11 середніх шкіл, назви яких повʼязані з Росією. Це важливий процес декомунізації у Києві.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

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Перейменування київських шкіл

У столиці активно триває декомунізації та деколонізації.

"Необхідно позбутись усіх тих назв та наративів, які століттями нам нав’язувала країна-агресор. Наразі триває процес перейменування 11 закладів освіти та культури. Окремі трудові колективи звертаються з ініціативою відмовитись від раніше присвоєних імен осіб, які пов'язані з Росією, в назві відповідного закладу. Інші ж пропонують перейменувати заклади на честь відомих українців або ж назви історичної місцевості", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перейменування всіх 11 вулиць пройшло громадське обговорення, а також їх підтримала комісія з питань найменувань.

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