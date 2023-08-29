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В Киеве прохожий нашел гранаты: как обращаться с опасными предметами

29 августа 2023 10:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве прохожий нашел гранаты: как обращаться с опасными предметами
Граната, которую обнаружил житель Киева. Фото: патрульная полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице жители Киева нашли две гранаты прямо посреди улицы. В полиции напомнили гражданам, как обращаться с опасными объектами.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Опасные находки обнаружили жители столицы на улице Академика Белецкого и на проспекте Отрадном.

"Инспекторы сразу же обеспечили охрану мест происшествия и вызвали взрывотехников", — говорят в полиции.

 

Граната, которую обнаружил житель Киева. Фото: патрульная полиция Киева

Что делать, если нашли гранату на улице

Правоохранители напоминают простые правила, как поступить, если увидели опасный предмет:

  • в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;
  • сообщите о находке на горячую линию до приезда полиции, не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

"Помните, что находки, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы, должны быть обезврежены только специалистами", — добавили полицейские.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители получили сообщение, что житель Киевского района Одессы незаконно хранит боевой запас — гранату. Подозрения подтвердились во время обыска.

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