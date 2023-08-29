В Киеве прохожий нашел гранаты: как обращаться с опасными предметами
В столице жители Киева нашли две гранаты прямо посреди улицы. В полиции напомнили гражданам, как обращаться с опасными объектами.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Прохожие нашли гранаты
Опасные находки обнаружили жители столицы на улице Академика Белецкого и на проспекте Отрадном.
"Инспекторы сразу же обеспечили охрану мест происшествия и вызвали взрывотехников", — говорят в полиции.
Что делать, если нашли гранату на улице
Правоохранители напоминают простые правила, как поступить, если увидели опасный предмет:
- в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;
- сообщите о находке на горячую линию до приезда полиции, не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
- немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.
"Помните, что находки, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы, должны быть обезврежены только специалистами", — добавили полицейские.
Напомним, ранее мы писали, что правоохранители получили сообщение, что житель Киевского района Одессы незаконно хранит боевой запас — гранату. Подозрения подтвердились во время обыска.