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У Києві перехожий знайшов гранати: як поводитися з небезпечними предметами

29 серпня 2023 10:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві перехожий знайшов гранати: як поводитися з небезпечними предметами
Граната, яку знайшов мешканець Києва. Фото: патрульна поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці мешканці Києва знайшли дві гранати просто посеред вулиці. У поліції нагадали громадянам, як поводитися з небезпечними обʼєктами.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Небезпечні знахідки виявили мешканці столиці на вулиці Академіка Білецького та на проспекті Відрадному.

"Інспектори одразу ж забезпечили охорону місць події та викликали вибухотехніків", — кажуть у поліції.

 

Граната, яку знайшов мешканець Києва. Фото: патрульна поліція Києва

Що робити, якщо знайшли гранату на вулиці

Правоохоронці нагадують прості правила, як діяти, якщо побачили небезпечний предмет:

  • у разі виявлення невідомих речей й предметів, у жодному разі не торкайтеся їх. Вони можуть бути вибухонебезпечними;
  • повідомте про знахідку на гарячу лінію до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

"Пам’ятайте, що знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети повинні бути знешкоджені лише спеціалістами", — додали поліціянти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці отримали повідомлення, що мешканець Київського району Одеси незаконно зберігає бойовий припас —гранату. Підозри підтвердились під час обшуку. 

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