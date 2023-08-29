У Києві перехожий знайшов гранати: як поводитися з небезпечними предметами

Граната, яку знайшов мешканець Києва. Фото: патрульна поліція Києва

У столиці мешканці Києва знайшли дві гранати просто посеред вулиці. У поліції нагадали громадянам, як поводитися з небезпечними обʼєктами.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Небезпечні знахідки виявили мешканці столиці на вулиці Академіка Білецького та на проспекті Відрадному.

"Інспектори одразу ж забезпечили охорону місць події та викликали вибухотехніків", — кажуть у поліції.

Граната, яку знайшов мешканець Києва. Фото: патрульна поліція Києва

Що робити, якщо знайшли гранату на вулиці

Правоохоронці нагадують прості правила, як діяти, якщо побачили небезпечний предмет:

у разі виявлення невідомих речей й предметів, у жодному разі не торкайтеся їх. Вони можуть бути вибухонебезпечними;

повідомте про знахідку на гарячу лінію до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

"Пам’ятайте, що знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети повинні бути знешкоджені лише спеціалістами", — додали поліціянти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці отримали повідомлення, що мешканець Київського району Одеси незаконно зберігає бойовий припас —гранату. Підозри підтвердились під час обшуку.