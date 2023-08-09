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В Киеве во время реконструкции лестницы на Подоле чиновник растратил почти полтора млн грн

9 августа 2023 12:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве во время реконструкции лестницы на Подоле чиновник растратил почти полтора млн грн
Подольский район. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице заместитель одного из коммунальных предприятий обвиняется в растрате 1,4 миллиона гривен во время реконструкции лестницы из брусчатки на подоле. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура .

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Что известно

По данным следствия, между КП "Инженерный центр" и частным предприятием был заключен договор подряда на выполнение строительных работ по реконструкции лестницы от Десятинного переулка до улицы Гончарной, а также благоустройства пешеходной аллеи Андреевского спуска.

Фигурант дела знал, что стоимость гранитной брусчатки была слишком завышена, одна все равно подписала акты выполненных строительных работ.

Выводы экспертиз свидетельствуют о том, что сумма ущерба, нанесенного территориальной общине города Киева, составляет около 1,4 млн грн.

Какое наказание грозит должностному лицу

Решается вопрос применения относительно подозреваемого меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств . В этот раз Киевзеленстрой планирует потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".

Добавим, в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.

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