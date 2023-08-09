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У Києві під час реконструкції сходів на Подолі посадовець розтратив майже півтора млн грн

9 серпня 2023 12:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві під час реконструкції сходів на Подолі посадовець розтратив майже півтора млн грн
Подільський район столиці. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці заступник одного із комунальних підприємств звинувачується в розтраті 1,4 мільйонів гривень під час реконструкції сходів з бруківки на подолі. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо

За даними слідства, між КП "Інженерний центр" та приватним підприємством був укладений договір підряду на виконання будівельних робіт по реконструкції сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної, а також благоустрою пішохідної алеї Андріївського узвозу.

Фігурант справи знав, що вартість гранітної бруківки була надто завищена, одна все одно підписав акти виконаних будівельних робіт.

Висновки експертиз свідчать про те, що сума збитків, завданих територіальній громаді міста Києва, становить близько 1,4 млн грн.

Яке покарання грозить посадовцю

Вирішується питання щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Цього разу Київзеленбуд планує витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".

Додамо, у столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.

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