В Киеве полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки
В столице двое патрульных помогли роженице У женщины внезапно начались схватки.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Что известно
На днях в Дарницком районе столицы мужчина обратился к патрульным, чтобы те помогли его беременной женщине, у которой начались схватки, добраться до родильного.
"Помогите быстро добраться до роддома. У моей жены начались схватки", — сказал мужчина.
Правоохранители сразу включили спецсигналы и оперативно сопровождали автомобиль в медицинское учреждение, где женщину уже ждали врачи.
"Желаем здоровья малышу и родителям и благодарим коллег за оперативность. Мы всегда рядом и готовы помочь", — сказали патрульные, которые помогли супругам, Ольга Томинова и Дмитрий Корниец.
Напомним, ранее мы писали, что в столице полиция разоблачила директора и двух фармацевтов одной из аптек, скрыто переправлявших фальсифицированные лекарства для онкобольных из РФ и Ближнего Востока в Украину. Это им приносило более миллиона гривен прибыли каждую неделю.