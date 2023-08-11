В Киеве полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки

Полицейские Дмитрий Корниец и Ольга Томинова. Фото: патрульная полиция Киева

В столице двое патрульных помогли роженице У женщины внезапно начались схватки.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Что известно

На днях в Дарницком районе столицы мужчина обратился к патрульным, чтобы те помогли его беременной женщине, у которой начались схватки, добраться до родильного.

"Помогите быстро добраться до роддома. У моей жены начались схватки", — сказал мужчина.

Правоохранители сразу включили спецсигналы и оперативно сопровождали автомобиль в медицинское учреждение, где женщину уже ждали врачи.

"Желаем здоровья малышу и родителям и благодарим коллег за оперативность. Мы всегда рядом и готовы помочь", — сказали патрульные, которые помогли супругам, Ольга Томинова и Дмитрий Корниец.

Полицейские Дмитрий Корниец и Ольга Томинова. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице полиция разоблачила директора и двух фармацевтов одной из аптек, скрыто переправлявших фальсифицированные лекарства для онкобольных из РФ и Ближнего Востока в Украину. Это им приносило более миллиона гривен прибыли каждую неделю.