Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Киеве полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки arrow

В Киеве полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки

11 августа 2023 10:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки
Полицейские Дмитрий Корниец и Ольга Томинова. Фото: патрульная полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице двое патрульных помогли роженице У женщины внезапно начались схватки.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Читайте также:

Что известно

На днях в Дарницком районе столицы мужчина обратился к патрульным, чтобы те помогли его беременной женщине, у которой начались схватки, добраться до родильного.

"Помогите быстро добраться до роддома. У моей жены начались схватки", — сказал мужчина.

Правоохранители сразу включили спецсигналы и оперативно сопровождали автомобиль в медицинское учреждение, где женщину уже ждали врачи.

"Желаем здоровья малышу и родителям и благодарим коллег за оперативность. Мы всегда рядом и готовы помочь", — сказали патрульные, которые помогли супругам, Ольга Томинова и Дмитрий Корниец.

 

Полицейские Дмитрий Корниец и Ольга Томинова. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице полиция разоблачила директора и двух фармацевтов одной из аптек, скрыто переправлявших фальсифицированные лекарства для онкобольных из РФ и Ближнего Востока в Украину. Это им приносило более миллиона гривен прибыли каждую неделю.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз