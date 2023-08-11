У Києві поліціянти допомогли вагітній жінці, в якої почались перейми

Поліціянти Дмитро Корнієць та Ольга Томінова. Фото: патрульна поліція Києва

У столиці двоє патрульних допомогли породіллі У жінки раптово почались перейми.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Що відомо

Днями в Дарницькому районі столиці чоловік звернувся до патрульних, щоб ті допомогли його вагітній жінці, в якої почалися перейми, дістатися до пологового.

"Допоможіть швидко дістатися пологового будинку. У моєї дружини почалися перейми", — сказав чоловік.

Правоохоронці відразу ввімкнули спецсигнали й оперативно супроводили автомобіль до медичного закладу, де на жінку вже чекали лікарі.

"Бажаємо здоров’я малюку й батькам та дякуємо колегам за оперативність. Ми завжди поруч та готові допомогти", — сказали патрульні, які допомогли подружжю, Ольга Томінова та Дмитро Корнієць.

Поліціянти Дмитро Корнієць та Ольга Томінова. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці поліція викрила директора та двох фармацевтів однієї з аптек, які приховано переправляли фальсифіковані ліки для онкохворих з РФ та Близького Сходу до України. Це їм приносило понад мільйон гривень прибутку кожного тижня.