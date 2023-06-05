В Киеве попрощались с 9-летней Викой и ее мамой, погибшими из-за закрытого укрытия

Виктория Ивашко и Ольга Ивашко – дочь и мама, которых убили россияне. Фото: google.com

Сегодня, 5 июня, в Киеве простились с 9-летней визой и ее мамой Ольгой, погибшими во время очередного ракетного обстрела РФ. Люди не выжили из-за закрытого бомбоубежища, в которое они пытались попасть.

Об этом сообщает ТСН.

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Друзья, коллеги, родственники – многие пришли на прощание с Викой и ее мамой.

СМИ сообщают, что папа Вики и муж Ольги скончались два года назад. Следовательно, воспитанием дочери занимались мама, бабушка и дедушка.

Он просидел у мертвого тела внучки прямо на земле в течение нескольких часов, пока мужчине не принесли стульчик. Именно это фото облетело всю сеть и стало очередным символом жестокости и циничности россиян.

Дедушка оплакивает тело внучки, которую убила Россия 1 июня. Фото: google.com

Сегодня, во время прощания, дедушка также не отходил от внучки. Погребальный зал оставил последним.

Бабушка вспоминает, что Вика с мамой каждую ночь ходили в бомбоубежище, потому что хотели жить. Однако, к сожалению, на этот раз не смогли спастись из-за закрытого укрытия.

"Я все видела, и взрыв и все. Сама онкобольная, не ходила, а они каждую ночь ходили до укрытия, каждую ночь. Хотя Оле на работу, она в два ночи, в три, когда тревога, она за ребенка и в укрытие", – рассказывает бабушка.

Что случилось

Напомним, девочка вместе с мамой пытались попасть к укрытию во время ракетных обстрелов РФ. Именно 1 июня, в Международный день защиты детей, россияне убили троих человек. Среди них оказались и 9-летняя Вика вместе с матерью Олег.

Девочка занималась дзюдо и была одной из лучших учениц в классе.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский в новом обращении назвал, сколько детей погибло в результате войны . Украинский лидер выразил свои соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесли российские удары. Он заявил, что известно о гибели 485 детей с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, реальная цифра гораздо больше.