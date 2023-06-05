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У Києві попрощались із 9-річною Вікою та її мамою, які загинули через зачинене укриття

5 червня 2023 13:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві попрощались із 9-річною Вікою та її мамою, які загинули через зачинене укриття
Вікторія Івашко та Ольга Івашко — донька та мама, яких убили росіяни. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 5 червня, у Києві попрощались із 9-річною візою і її мамою Ольгою, які загинули під час чергового ракетного обстрілу РФ. Люди не вижили через зачинене бомбосховище, в яке вони намагались потрапити.

Про це повідомляє ТСН.

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Друзі, колеги, родичі — багато людей прийшли на прощання з Вікою та її мамою.

ЗМІ повідомляють, що тато Віки та чоловік Ольги помер два роки тому. Відтак вихованням доньки займались мама, бабуся та дідусь.

Він просидів біля мертвого тіла внучки просто на землі протягом кількох годин, аж поки чоловіку не принесли стільчик. Саме це фото облетіло всю мережу і стало черговим символом жорстокості та цинічності росіян.

Дідусь оплакує тіло онуки, яку вбила Росія 1 червня. Фото:  google.com

Сьогодні, під час прощання, дідусь також не відходив від онуки. Поховальну залу залишив останнім.

Бабуся згадує, що Віка з мамою щоночі ходили в бомбосховище, бо хотіли жити. Однак, на жаль, цього разу не змогли врятуватись через зачинене укриття.

"Я все бачила, і вибух і все. Сама онкохвора, не ходила, а вони кожну ніч ходили до укриття, кожну ніч. Хоча Олі на роботу, вона о другій ночі, о третій, коли тривога, вона за дитини і в укриття", — розповідає бабуся.

Що сталось

Нагадаємо, дівчинка разом з мамою намагались потрапити до укриття під час ракетного обстрілу РФ. Саме 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, росіяни вбили трьох людей. Серед них виявились і 9-річна Віка разом з мамою Олег.

Дівчинка займалась дзюдо і була однією з найкращих учениць у класі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський у новому зверненні назвав, скільки дітей загинуло внаслідок війни. Український лідер висловив свої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрали російські удари. Він заявив, що відомо про загибель 485 дітей з початку повномасштабного вторгнення. Утім, реальна цифра значно більша. 

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