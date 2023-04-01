В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина

В субботу, 1 апреля, в Национальной филармонии в Киеве простились с легендарным тренером с художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной. Она умерла на 92 году жизни.

Об этом рассказала журналистка Марина Кинах в своем Facebook.

Читайте также:

Прощание с Альбиной Дерюгиной

"Достойно проводили в последний путь легендарного тренера по художественной гимнастике, Героя Украины Альбину Николаевну Дерюгину… Светлая память и Царство небесное выдающемуся Человеку", — говорится в сообщении.

Что известно о Дерюгиной

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику в 1970-х годах и сделала киевскую школу этого вида спорта сильнейшей в СССР.

"Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", — говорится в заявлении НОК.

Под руководством Альбины Дерюгиной олимпийскими чемпионами и победителями чемпионатов мира и Европы становились Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова.

С 1986 года Дерюгина была президентом Федерации художественной гимнастики.

Напомним, умерла заслуженный тренер Украины по художественной гимнастике Альбина Дерюгина 29 марта. Только 16 марта она отпраздновала свое 91-летие.

Фото: Марина Кинах