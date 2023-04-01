У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Заслужена тренерка України Альбіна Дерюгіна

У суботу, 1 квітня, у Національній філармонії в Києві попрощалися з легендарною тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною. Вона померла на 92 році життя.

Про це розповіла журналістка Марина Кінах у своєму Facebook.

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"Достойно проводили в останню путь легендарного тренера з художньої гімнастики, Героя України Альбіну Миколаївну Дерюгіну… Світла пам'ять та Царство небесне видатній Людині", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Дерюгіну

Альбіна Дерюгіна прийшла до художньої гімнастики у 1970-х роках і зробила київську школу цього виду спорту найсильнішою в СРСР.

"Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дозволяє виводити на п'єдестал поваги все нові та нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи мистецької гімнастики", — написано у заяві НОК.

Під керівництвом Альбіни Дерюгіної олімпійськими чемпіонами та переможцями чемпіонатів світу та Європи ставали Ольга Щеголєва, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофєєва, Анна Безсонова.

З 1986 року Дерюгіна була президентом Федерації художньої гімнастики.

Нагадаємо, померла заслужена тренерка України з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна 29 березня. Лише 16 березня вона відсвяткувала своє 91-річчя.

Фото: Марина Кінах