В Киеве прокуратура хочет судиться с Минкультом за достопримечательности: что произошло

Контрактовое здание в Киеве. Фото: Википедия

Столичные прокуроры направили иск в суд по Министерству культуры и информационной политике Украины. Правоохранители требуют внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины три объекта культурного наследия национального значения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В чем суть скандала

Подольская окружная прокуратура требует внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения трех объектов культурного наследия в Подольском районе столицы.

Речь идет о следующих объектах:

"Контрактовый дом" 1817 г., (ул. Межигорская, 1),

"Старый академический корпус" 1703-1740 гг. (ул. Г. Сковороды, 2),

"Новый академический корпус" 1822-1846 гг. (ул. Г. Сковороды, 2).

"Министерство культуры и информационной политики Украины уже почти 2 года фактически бездействует и не принимает меры по внесению указанных памятников в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения", — говорят в прокуратуре.

Там также добавили, что из-за отсутствия исторических памятников в реестре становится невозможным уход за ними и поддержка надлежащей защиты.

В Киеве прокуратура хочет судиться с Минкультом за исторические памятки. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве культуры и информационной политики Украины прокомментировали снос старинного дома в Подольском районе Киева. Там заявили, что не имели никаких правовых оснований отказать частному владельцу.

Добавим, деревянный дом, который был одним из немногих примеров застройки Киева XIX века, стал очередной жертвой столичных застройщиков. Снесли ее утром 10 августа без разрешений, а власть тем временем бездействует.

Также мы писали, что столичный председатель Виталий Кличко оправдался за вопиющий случай сноса более 200-летнего дома на Подоле. По его словам, городские власти не давали никаких разрешений или согласований.