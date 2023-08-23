У Києві прокуратура хоче судитися з Мінкультом за історичні пам'ятки: що сталося

Контрактовий будинок у Києві. Фото: Вікіпедія

Столичні прокурори скерували позов до суду щодо Міністерства культури та інформаційної політики України. Правоохоронці вимагають внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України три об’єкти культурної спадщини національного значення.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Подільська окружна прокуратура вимагає внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення трьох об’єктів культурної спадщини в Подільському районі столиці.

Йдеться про такі обʼєкти:

"Контрактовий будинок" 1817 р., (вул. Межигірська, 1),

"Старий академічний корпус" 1703-1740 рр. (вул. Г. Сковороди, 2),

"Новий академічний корпус" 1822-1846 рр. (вул. Г. Сковороди, 2).

"Міністерство культури та інформаційної політики України вже майже 2 роки фактично бездіє та не вживає заходів щодо занесення вказаних пам’яток до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення", — кажуть у прокуратурі.

Там також додали, що через відсутність історичних памʼяток у реєстрі стає неможливим догляд за ними та підтримка належного захисту.

У Києві прокуратура хоче судитися з Мінкультом за історичні пам'ятки. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували знесення старовинного будинку в Подільському районі Києва. Там заявили, що не мали жодних правових підстав відмовити приватному власнику.

Додамо, деревʼяна садиба, яка була одним з небагатьох прикладів забудови Києва XIX століття, стала черговою жертвою столичних забудовників. Знесли її зранку 10 серпня без жодних дозволів, а влада тим часом бездіяльна.

Також ми писали, що столичний голова Віталій Кличко виправдався за кричущий випадок знесення понад 200-річного будинку на Подолі. За його словами, міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень.