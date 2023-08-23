Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Києві прокуратура хоче судитися з Мінкультом за історичні пам'ятки: що сталося arrow

У Києві прокуратура хоче судитися з Мінкультом за історичні пам'ятки: що сталося

23 серпня 2023 10:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві прокуратура хоче судитися з Мінкультом за історичні пам'ятки: що сталося
Контрактовий будинок у Києві. Фото: Вікіпедія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Столичні прокурори скерували позов до суду щодо Міністерства культури та інформаційної політики України. Правоохоронці вимагають внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України три об’єкти культурної спадщини національного значення.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

У чому суть скандалу

Подільська окружна прокуратура вимагає внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення трьох об’єктів культурної спадщини в Подільському районі столиці.

Йдеться про такі обʼєкти:

  • "Контрактовий будинок" 1817 р., (вул. Межигірська, 1),
  • "Старий академічний корпус" 1703-1740 рр. (вул. Г. Сковороди, 2),
  • "Новий академічний корпус" 1822-1846 рр. (вул. Г. Сковороди, 2).

"Міністерство культури та інформаційної політики України вже майже 2 роки фактично бездіє та не вживає заходів щодо занесення вказаних пам’яток до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення", — кажуть у прокуратурі.

Там також додали, що через відсутність історичних памʼяток у реєстрі стає неможливим догляд за ними та підтримка належного захисту.

 

У Києві прокуратура хоче судитися з Мінкультом за історичні пам'ятки. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували знесення старовинного будинку в Подільському районі Києва. Там заявили, що не мали жодних правових підстав відмовити приватному власнику.

Додамо, деревʼяна садиба, яка була одним з небагатьох прикладів забудови Києва XIX століття, стала черговою жертвою столичних забудовників. Знесли її зранку 10 серпня без жодних дозволів, а влада тим часом бездіяльна.

Також ми писали, що столичний голова Віталій Кличко виправдався за кричущий випадок знесення понад 200-річного будинку на Подолі. За його словами, міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз