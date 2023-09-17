В Киеве спасатель бежит 100-километровый марафон в рабочем снаряжении
Спасатель Владимир Сковородка решил пробежать 100-километровый марафон по Киеву, надев снаряжение пожарного. Таким поступком он хочет показать несокрушимость украинского народа для всего мира.
Об этом сообщает Cуспільне.
Маршрут марафона
Организаторы говорят, что такое благотворительное мероприятие было сделано ко дню спасателя, который каждый год отмечают в нашей стране 17 сентября.
Отмечается, что маршрут марафона проходит через улицы столицы, окрестности и в центре города. Он бежит мимо тех мест, которые пострадали из-за попадания российских ракет.
"Забег также посвятили памяти погибших коллег-спасателей и гражданских людей, ставших жертвами российских ударов. А еще во время марафона организовали благотворительный сбор на нужды спасателей ГСЧС Украины", — говорится в сообщении.
Поддержка для спасателя
Во время того, как Владимир бежал, к нему присоединялись и его коллеги. Также с пожарным решила побежать и певица Tayanna.
"Я люблю бегать. Мне захотелось поддержать Владимира. Я понимаю, насколько это тяжело. Дистанция очень большая. Также в этот праздничный день хотелось поддержать спасателей и поблагодарить их за их работу", — отметила артистка.
Как чувствует себя пожарный
По словам Владимира, бег дается тяжело, ведь из-за жары поднимается пульс.
"Пробежали не по плану, но уже 35 километр есть. Жарко. Приходится останавливаться и отдыхать немного. Очень высокий пульс поднимается от жары. Поэтому приходится на шаг переходить и идти, чтобы пульс был в норме. Но преодолеваем. Сил много. Есть нюансы, которые не дают делать так, как хочется. Жара и пульс. Сердечный ритм поднимается из-за жары. Тело не дышит", — говорил он журналистам по состоянию на 15:00.
Несокрушимость украинцев
Кроме того, спасатель подробнее рассказал о самом маршруте марафона.
"Маршрут составляли по местам прилетов. Где именно подчеркивать не будем. Ребята выезжали на них. Поэтому в основном бегу мимо мест прилетов. Потому что столицу атаковали много раз. Показательно, что большой масштаб. Столица устояла. Выдержала. Мы работаем и помогаем нашим коллегам, которые ближе к фронту. Именно организатор этого забега помогает мне, моим коллегам, чтобы мы работали качественнее", — отметил Владимир.
По его словам, необходимо показывать всем странам мира несокрушимость спасателей нашего государства.
"Нужно показать миру нашу несгибаемость. Тяжело. Но мы работаем. Ребята 24/7 готовы помогать Украине. Это надо показать. Нам тяжело, но нужно идти до конца. В день спасателя своим собратьям желаю мира, победы и меньше выездов", — добавил он.
Напомним, сапер с 12-летним опытом работы Александр Слободянюк рассказал журналистам Новини.LIVE, как это быть спасателем и с чем приходится иметь дело во время работы.