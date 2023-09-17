В Киеве спасатель бежит 100-километровый марафон в рабочем снаряжении

Спасатели во время марафона в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Спасатель Владимир Сковородка решил пробежать 100-километровый марафон по Киеву, надев снаряжение пожарного. Таким поступком он хочет показать несокрушимость украинского народа для всего мира.

Об этом сообщает Cуспільне.

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Маршрут марафона

Организаторы говорят, что такое благотворительное мероприятие было сделано ко дню спасателя, который каждый год отмечают в нашей стране 17 сентября.

Отмечается, что маршрут марафона проходит через улицы столицы, окрестности и в центре города. Он бежит мимо тех мест, которые пострадали из-за попадания российских ракет.

"Забег также посвятили памяти погибших коллег-спасателей и гражданских людей, ставших жертвами российских ударов. А еще во время марафона организовали благотворительный сбор на нужды спасателей ГСЧС Украины", — говорится в сообщении.

Поддержка для спасателя

Во время того, как Владимир бежал, к нему присоединялись и его коллеги. Также с пожарным решила побежать и певица Tayanna.

"Я люблю бегать. Мне захотелось поддержать Владимира. Я понимаю, насколько это тяжело. Дистанция очень большая. Также в этот праздничный день хотелось поддержать спасателей и поблагодарить их за их работу", — отметила артистка.

Исполнительница Tayanna со спасателем Владимиром Сковородкой. Фото: Суспільне

Как чувствует себя пожарный

По словам Владимира, бег дается тяжело, ведь из-за жары поднимается пульс.

"Пробежали не по плану, но уже 35 километр есть. Жарко. Приходится останавливаться и отдыхать немного. Очень высокий пульс поднимается от жары. Поэтому приходится на шаг переходить и идти, чтобы пульс был в норме. Но преодолеваем. Сил много. Есть нюансы, которые не дают делать так, как хочется. Жара и пульс. Сердечный ритм поднимается из-за жары. Тело не дышит", — говорил он журналистам по состоянию на 15:00.

Владимир во время передышки. Фото: Суспільне

Несокрушимость украинцев

Кроме того, спасатель подробнее рассказал о самом маршруте марафона.

"Маршрут составляли по местам прилетов. Где именно подчеркивать не будем. Ребята выезжали на них. Поэтому в основном бегу мимо мест прилетов. Потому что столицу атаковали много раз. Показательно, что большой масштаб. Столица устояла. Выдержала. Мы работаем и помогаем нашим коллегам, которые ближе к фронту. Именно организатор этого забега помогает мне, моим коллегам, чтобы мы работали качественнее", — отметил Владимир.

Спасатель вместе с другими участниками марафона. Фото: Новини.LIVE

По его словам, необходимо показывать всем странам мира несокрушимость спасателей нашего государства.

"Нужно показать миру нашу несгибаемость. Тяжело. Но мы работаем. Ребята 24/7 готовы помогать Украине. Это надо показать. Нам тяжело, но нужно идти до конца. В день спасателя своим собратьям желаю мира, победы и меньше выездов", — добавил он.

Напомним, сапер с 12-летним опытом работы Александр Слободянюк рассказал журналистам Новини.LIVE, как это быть спасателем и с чем приходится иметь дело во время работы.