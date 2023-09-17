У Києві рятувальник біжить 100-кілометровий марафон у робочому спорядженні
Рятувальник Володимир Сковородка вирішив пробігти 100-кілометровий марафон Києвом, одягнувши спорядження пожежника. Таким вчинком він хоче показати незламність українського народу для всього світу.
Про це повідомляє Суспільне.
Маршрут марафону
Організатори кажуть, що такий благодійний захід зробили до дня рятувальника, який кожного року відзначають в нашій країні 17 вересня.
Зазначається, що маршрут марафону проходить через вулиці столиці, околиці та в середмісті. Він біжить повз тих місць, які постраждали через влучання російських ракет.
"Забіг також присвятили пам'яті загиблих колег-рятувальників та цивільних людей, які стали жертвами російських ударів. А ще під час марафону організували благодійний збір на потреби рятувальників ДСНС України", — йдеться у повідомленні.
Підтримка для рятувальника
Під час того, як Володимир біг, до нього приєднувалися також його колеги. Також з пожежником вирішила побігти і співачка Tayanna.
"Я люблю бігати. Мені захотілося підтримати Володимира. Я розумію наскільки це важко. Дистанція дуже велика. Також в цей святковий день хотілося підтримати рятувальників і подякувати їм за їхню роботу", — зазначила артистка.
Як почуває себе пожежник
За словами Володимира, біг дається важко, адже через спеку піднімається пульс.
"Пробігли не за планом, але вже 35 кілометр є. Спекотно. Доводиться зупинятися і відпочивати трішки. Дуже високий пульс піднімається від спеки. Тому доводиться на крок переходити і йти, щоб пульс був в нормі. Але долаємо. Сил багато. Є нюанси, які не дають робити так, як хочеться. Спека і пульс. Серцевий ритм піднімається через спеку. Тіло не дихає", — говорив він журналістам станом на 15:00.
Незламність українців
Крім того, рятувальник детальніше розповів про сам маршрут марафону.
"Маршрут складали по місцях прильотів. Де саме наголошувати не будемо. Хлопці виїжджали на них. Тому в основному біжу повз місця прильотів. Тому що столицю атакували багато разів. Показово, що великий масштаб. Столиця встояла. Витримала. Ми працюємо і допомагаємо нашим колегам, які більш ближче до фронту. Саме організатор цього забігу допомагає мені, моїм колегам, щоб ми працювали якісніше", — зауважив Володимир.
За його словами, необхідно показувати всім країнам світу незламність рятувальників нашої держави.
"Треба показати світу нашу незламність. Тяжко. Але ми працюємо. Хлопці 24/7 готові допомагати Україні. Це треба показати. Нам тяжко, але треба йти до кінця. В день рятувальника своїм побратимам бажаю миру, перемоги й менше виїздів", — додав він.
Нагадаємо, сапер з 12-річним досвідом роботи Олександр Слободянюк розповів журналістам Новини.LIVE, як це бути рятувальником та з чим доводиться мати справу під час роботи.