У Києві рятувальник біжить 100-кілометровий марафон у робочому спорядженні

Рятувальник під час марафону у Києві. Фото: Новини.LIVE

Рятувальник Володимир Сковородка вирішив пробігти 100-кілометровий марафон Києвом, одягнувши спорядження пожежника. Таким вчинком він хоче показати незламність українського народу для всього світу.

Про це повідомляє Суспільне.

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Маршрут марафону

Організатори кажуть, що такий благодійний захід зробили до дня рятувальника, який кожного року відзначають в нашій країні 17 вересня.

Зазначається, що маршрут марафону проходить через вулиці столиці, околиці та в середмісті. Він біжить повз тих місць, які постраждали через влучання російських ракет.

"Забіг також присвятили пам'яті загиблих колег-рятувальників та цивільних людей, які стали жертвами російських ударів. А ще під час марафону організували благодійний збір на потреби рятувальників ДСНС України", — йдеться у повідомленні.

Підтримка для рятувальника

Під час того, як Володимир біг, до нього приєднувалися також його колеги. Також з пожежником вирішила побігти і співачка Tayanna.

"Я люблю бігати. Мені захотілося підтримати Володимира. Я розумію наскільки це важко. Дистанція дуже велика. Також в цей святковий день хотілося підтримати рятувальників і подякувати їм за їхню роботу", — зазначила артистка.

Виконавиця Tayanna з рятувальником Володимиром Сковородкою. Фото: Суспільне

Як почуває себе пожежник

За словами Володимира, біг дається важко, адже через спеку піднімається пульс.

"Пробігли не за планом, але вже 35 кілометр є. Спекотно. Доводиться зупинятися і відпочивати трішки. Дуже високий пульс піднімається від спеки. Тому доводиться на крок переходити і йти, щоб пульс був в нормі. Але долаємо. Сил багато. Є нюанси, які не дають робити так, як хочеться. Спека і пульс. Серцевий ритм піднімається через спеку. Тіло не дихає", — говорив він журналістам станом на 15:00.

Володимир під час перепочинку. Фото: Суспільне

Незламність українців

Крім того, рятувальник детальніше розповів про сам маршрут марафону.

"Маршрут складали по місцях прильотів. Де саме наголошувати не будемо. Хлопці виїжджали на них. Тому в основному біжу повз місця прильотів. Тому що столицю атакували багато разів. Показово, що великий масштаб. Столиця встояла. Витримала. Ми працюємо і допомагаємо нашим колегам, які більш ближче до фронту. Саме організатор цього забігу допомагає мені, моїм колегам, щоб ми працювали якісніше", — зауважив Володимир.

Рятувальник разом з іншими учасниками марафону. Фото: Новини.LIVE

За його словами, необхідно показувати всім країнам світу незламність рятувальників нашої держави.

"Треба показати світу нашу незламність. Тяжко. Але ми працюємо. Хлопці 24/7 готові допомагати Україні. Це треба показати. Нам тяжко, але треба йти до кінця. В день рятувальника своїм побратимам бажаю миру, перемоги й менше виїздів", — додав він.

Нагадаємо, сапер з 12-річним досвідом роботи Олександр Слободянюк розповів журналістам Новини.LIVE, як це бути рятувальником та з чим доводиться мати справу під час роботи.