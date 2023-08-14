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В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички

14 августа 2023 11:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички
Киевская городская электричка. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, а также 15, 16, 22 и 23 августа, в столице временно отменят некоторые рейсы городской электрички. Произойдет это из-за запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщает Kyiv City Express.

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Отмечается, что в "не пиковый" период в середине дня не будут курсировать некоторые рейсы.

 

В Киеве упразднили ряд рейсов городской электрички. Скриншот

"Завтра на станциях Почайна, Троещина, Троещина-2, Киев-Днепровский, Русановка и Дарница, которые затронут изменения в расписании, появятся детализированные напоминания с перечнем изменений в рейсы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в городе Буча Киевской области 13-летний юноша решил залезть на крышу поезда для развлечения. Как следствие — мальчика поразило током, повреждения были почти несовместимы с жизнью.

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