Київська міська електричка. Фото: google.com

Сьогодні, а також 15, 16, 22 та 23 серпня, в столиці тимчасово скасують деякі рейси міської електрички. Відбудеться це через заплановані ремонтні роботи.

Про це повідомляє Kyiv City Express.

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Зазначається, що в "не піковий" період в середині дня не курсуватимуть деякі рейси.

У Києві скасували низку рейсів міської електрички. Скриншот

"Завтра на станціях Почайна, Троєщина, Троєщина-2, Київ-Дніпровський, Русанівка та Дарниця, яких торкнуться зміни в розкладі, з'являться деталізовані нагадування з переліком змін до рейсів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Буча, що в Київській області, 13-річний юнак вирішив залізти на дах потяга задля розваги. Як наслідок — хлопчика вразило струмом, ушкодження були майже несумісні з життям.