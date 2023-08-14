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У Києві скасували низку рейсів міської електрички

14 серпня 2023 11:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві скасували низку рейсів міської електрички
Київська міська електричка. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, а також 15, 16, 22 та 23 серпня, в столиці тимчасово скасують деякі рейси міської електрички. Відбудеться це через заплановані ремонтні роботи.

Про це повідомляє Kyiv City Express.

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Зазначається, що в "не піковий" період в середині дня не курсуватимуть деякі рейси.

 

У Києві скасували низку рейсів міської електрички. Скриншот

"Завтра на станціях Почайна, Троєщина, Троєщина-2, Київ-Дніпровський, Русанівка та Дарниця, яких торкнуться зміни в розкладі, з'являться деталізовані нагадування з переліком змін до рейсів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Буча, що в Київській області, 13-річний юнак вирішив залізти на дах потяга задля розваги. Як наслідок — хлопчика вразило струмом, ушкодження були майже несумісні з життям.

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