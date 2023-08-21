В Киеве поймали мужчину, который поджег более десятка авто военных. Фото: полиция Киева

В Киеве патрульные задержали правонарушителя, собственноручно изготовлявшего оружие. Задержанный крепил их на автомобиле военных, чтобы взорвать.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали дела

По данным следствия, в конце 2022 года жителей Деснянского района столицы всколыхнула серия поджогов автомобилей.

Злоумышленнику удалось поджечь 12 автомобилей, его задержали, когда он пытался уничтожить 13 транспортных средств.

"Для раскрытия этих дерзких преступлений привлекалось много сил полиции. Более тысячи человек допрошены в качестве свидетелей, десятки людей отрабатывались оперативно, проанализированы сотни Гб видео. Поиски осложнялись тем, что поджоги совершались в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц во время вражеских обстрелов. Установлено, что все пользователи автомобилей были военными и лицами, имеющими отношение к Силам обороны", — сообщил начальник главного управления полиции в Киеве Дмитрий Шумейко.

Поймали "на горячем"

Отмечается, что злоумышленника полицейские задержали "на горячем" во время закладки зажигательного устройства в дежурный военный автомобиль.

"Устройства злоумышленник изготовлял сам, которые срабатывали самостоятельно по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным. Проверка его причастности к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины, продолжается", — говорят в полиции.

Наказание злоумышленнику

Следователи полиции Киева сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В Киеве поймали мужчину, который поджег более десятка авто военных. Фото: полиция Киева

В Киеве поймали мужчину, который поджег более десятка авто военных. Фото: полиция Киева

В Киеве поймали мужчину, который поджег более десятка авто военных. Фото: полиция Киева

В Киеве поймали мужчину, который поджег более десятка авто военных. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что на днях в Подольском районе столицы злоумышленник обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.

Добавим, что патрульные Голосеевского района столицы получили уведомление об очередном правонарушителе. Им оказался 44-летний велосипедист, стрелявший в собак.