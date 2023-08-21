У Києві спіймали чоловіка, який підпалив понад десяток авто військових. Фото: поліція Києва

У Києві патрульні затримали правопорушника, який власноруч виготовляв зброю. Затриманий кріпив їх на автомобілі військових, щоб підірвати.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, у кінці 2022 року жителів Деснянського району столиці сколихнула серія підпалів автомобілів.

Зловмиснику вдалося підпалити 12 автівок, його затримали, коли він намагався знищити 13 транспортний засіб.

"Для розкриття цих зухвалих злочинів залучалось багато сил поліції. Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні Гб відео. Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що усі користувачі автомобілів були військовими та особами, що мають відношення до Сил оборони", — повідомив начальник головного управління поліції в Києві Дмитро Шумейко.

Спіймали "на гарячому"

Зазначається, що зловмисника поліціянти затримали "на гарячому" під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового.

"Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває", — кажуть у поліції.

Покарання зловмиснику

Слідчі поліції Києва повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

У Києві спіймали чоловіка, який підпалив понад десяток авто військових. Фото: поліція Києва

У Києві спіймали чоловіка, який підпалив понад десяток авто військових. Фото: поліція Києва

У Києві спіймали чоловіка, який підпалив понад десяток авто військових. Фото: поліція Києва

У Києві спіймали чоловіка, який підпалив понад десяток авто військових. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що днями в Подільському районі столиці зловмисник обікрав пенсіонерку. Поліціянти вже затримали крадія.

Додамо, що патрульні Голосіївського району столиці отримали повідомлення про чергового правопорушника. Ним виявився 44-річний велосипедист, який стріляв у собак.