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В Киеве в организме 6-летней девочки обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев

10 августа 2023 15:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве в организме 6-летней девочки обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев
В Киеве в организме 6-летней девочки обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столичном Охматдете врачи обнаружили 4-сантиметровую ложку в организме 6-летней девочки. Предмет находился в теле ребенка несколько месяцев.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Детали инцидента

Все началось весной, когда маленькой Яне стало тяжело дышать. Родители сразу обратились к врачу, тот диагностировал у ребенка обструктивный бронхит. Однако, несмотря на лечение, ребенку лучше не становилось, и девочка постоянно жаловалась на свое самочувствие.

Поэтому родители решили срочно обследовать маленькую Яну в столичном Охматдете.

Ребенок проглотил ложку

После осмотра врачей оказалось, что у девочки присутствует постороннее тело в дыхательных путях. Как оказалось, это была пластиковая ложка длиной 4 сантиметра.

"Нетипичным было размещение ложечки в левом бронхе. Ведь почти всегда посторонние предметы попадают в правую сторону. Также удивило то, что девочке 6 лет. Обычно подобные случаи происходят с детьми в возрасте до 3 лет", — говорит заведующий педиатрическим отделением Охматдета Сергей Руденко.

После состояние девочки улучшилось, и Яна наконец-то чувствует себя хорошо.

 

В Киеве в организме 6-летней девочки обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев. Фото: соцсети

 

В Киеве в организме 6-летней девочки обнаружили ложку, которая находилась там несколько месяцев. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской областной детской больнице "Охматдет" выходили преждевременно рожденная девочка весом всего 700 граммов. У младенца диагностировали смертельное заболевание — некротизирующий энтероколит.

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