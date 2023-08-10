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У Києві в організмі 6-річної дівчинки виявили ложку, яка була там декілька місяців

10 серпня 2023 15:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві в організмі 6-річної дівчинки виявили ложку, яка була там декілька місяців
У Києві в організмі 6-річної дівчинки виявили ложку, яка була там декілька місяців. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столичному Охматдиті лікарі знайшли 4-сантиметрову ложку в організмі 6-річної дівчинки. Предмет був у тілі дитини кілька місяців.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Деталі інциденту

Усе почалося навесні, коли маленькій Яні стало тяжко дихати. Батьки відразу звернулися до лікаря, той діагностував у дитини обструктивний бронхіт. Однак, попри лікування, дитині краще не ставало, і дівчинка постійно скаржилася на своє самопочуття.

Відтак, батьки вирішили терміново обстежити маленьку Яну в столичному Охматдиті.

Дитина ковтнула ложку

Після ретельного огляду лікарів виявилося, що в дівчинки присутнє стороннє тіло в дихальних шляхах. Як виявилося, це була пластикова ложка завдовжки 4 сантиметри.

"Нетиповим було розміщення ложечки в лівому бронху. Адже майже завжди сторонні предмети потрапляють у правий бік. Також здивувало те, що дівчинці 6 років. Зазвичай подібні випадки трапляються з дітками віком до 3 років", — каже завідувач педіатричного відділення Охматдиту Сергій Руденко.

Після стан дівчинки покращився, і Яна нарешті почувається добре.

 

У Києві в організмі 6-річної дівчинки виявили ложку, яка була там декілька місяців. Фото: соцмережі

 

У Києві в організмі 6-річної дівчинки виявили ложку, яка була там декілька місяців. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" виходили передчасно народжену дівчинку вагою лише 700 грамів. У немовляти діагностували смертельне захворвання — некротизуючий ентероколіт.

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