В Киеве состоялась ярмарка в поддержку женщин, подвергшихся насилию со стороны российских военных

Мероприятие состоялось в киевском заведении "Квіткова"

В Киеве прошла благотворительная ярмарка Союз Черити Маркет. На этот раз средства собирали в поддержку проекта GIDNA — инициативу команды Future for Ukraine Украина, призванную предоставить квалифицированную психологическую помощь женщинам, подвергшимся насилию со стороны российской армии.

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Мероприятие состоялось в воскресенье, 5 марта, в киевском заведении "Квіткова". Чтобы поддержать важный проект в канун Международного дня женщин, на Союз Черити Маркет собрались украинские дизайнеры и производители с уникальными товарами. Так, на ярмарке можно было приобрести одежду и аксессуары, декор для дома, свечи и ресайкл вещи от украинских брендов.

На мероприятии также работал цветочный корнер и стенд от парикмахерской Iamspruthair, где посетители могли сделать прическу. Часть средств на товары, проданные в этот день, — по меньшей мере 30% — участники ярмарки передали в поддержку GIDNA.

Этот важный социальный проект был создан командой Future for Ukraine Украина как платформа поддержки ментального здоровья женщин, переживших сексуальное насилие. Неизвестно, сколько украинок испытали такой опыт или стали его свидетелями, но по подсчетам международной статистики более 90% таких преступлений до сих пор остаются нераскрытыми, потому что многие отрезаны от возможности заявить о них в украинские и международные правоохранительные и правозащитные органы.

Замалчивание травмы на фоне и без того тяжелого опыта войны может привести к проблемам в отношениях с близкими, злоупотреблению алкоголем и наркотиками и самое страшное — самоубийства. Предупредить столь тяжелые последствия и помочь женщине пережить опыт сексуального насилия со стороны военных рф — это и есть цель проекта GIDNA.

Он предполагает, что женщины могут получить бесплатный курс по 10 консультациям от психотерапевтов, имеющих многолетний опыт работы именно с травмой насилия. Они прошли специализированное уникальное обучение в психологи Рут Дорум из Израильской коалиции травмы (ИТС, Israel Trauma Coalition), а теперь регулярно получают супервизии у коллег из Израиля, что является важным при работе с такой тяжелой травмой.

Проект нуждается в финансировании, поэтому команда фонда Future for Ukraine Украина активно ищет помощи от партнеров, благотворителей и доноров. Союз Черити Маркет стал одним из тех, кто помог GIDNA привлечь средства к существованию и больше рассказать о задачах проекта украинцам.

Организатор Союза Черити Маркет Александра Явник рассказала, что решение поддержать проект было единодушным.

"Я не видела еще фондов, которые собирали бы на женщин, пострадавших от насилия именно от российских оккупантов. Лично я ненавижу насилие, а вспоминая ужасные новости и фото о злодеяниях россиян, которые мы видели после деоккупации киевской области, мы сразу приняли решение открыть этот сбор", — говорит Александра.

На мероприятии на проект удалось собрать 66 143 грн, что стало рекордом из всех сборов Союза Черити Маркет.

По словам организаторов события, люди присоединяются к маркету не ради заработка, а ради донатов. В частности, и продавцы, которые сознательно регистрируются на участие, зная, что отдадут более трети средств на благотворительность, а также люди, которые посещают подобные мероприятия и больше погружаются в неотложные проблемы военных реалий.

Мари Король, волонтер-куратор проекта GIDNA подчеркнула, насколько важно для фонда участвовать в подобных мероприятиях:

"Для таких проектов как GIDNA такие события — отличный способ привлечь внимание к своим задачам и еще раз напомнить обществу, что не все последствия войны можно увидеть, но это не повод игнорировать их. Вместе с Союзом Черити Маркет у нас вышел замечательный ивент, который помог собрать даже больше средств, чем мы ожидали, что свидетельствует о готовности украинцев поддерживать своих. Собранные деньги пойдут на организацию психологических консультаций для женщин и супервидения для психотерапевтов. Я невероятно благодарна организаторам мероприятия за предоставленную возможность и благодарю всех, кто помогает нашему проекту существовать".

Фонд Future for Ukraine также недавно объявил сбор средств для проекта GIDNA на своем сайте. Присоединяйтесь к тому, чтобы поддержать ментальное здоровье наших женщин и всей украинской нации.

Напомним, ранее мы писали, что благотворительный фонд Сергея Притулы вместе с "Телевидением Торонто" и школой "Боривитер" запускает сбор средств на обучение военных.