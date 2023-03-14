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У Києві відбувся ярмарок на підтримку жінок, які зазнали насильства з боку російських військових

14 березня 2023 14:12
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Захід відбувся у київському закладі "Квіткова"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Києві пройшов благодійний ярмарок Спілка Черіті Маркет. Цього разу кошти збирали на підтримку проєкту GIDNA — ініціативу команди Future for Ukraine Україна, покликану надати кваліфіковану психологічну допомогу жінкам, які зазнали насильства з боку російської армії.

Деталі

Захід відбувся  у неділю, 5 березня,  у київському закладі "Квіткова". Щоб підтримати важливий проєкт напередодні Міжнародного дня жінок, на Спілка Черіті Маркет зібралися українські дизайнери та виробники з унікальними товарами. Так, на ярмарку можна було придбати одяг та аксесуари, декор для дому, свічки й ресайкл речі від українських брендів.

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На заході також працював квітковий корнер та стенд від перукарні Iamspruthair, де відвідувачі могли зробити зачіску. Частину коштів за товари, продані цього дня, — щонайменше 30% — учасники ярмарку передали на підтримку GIDNA. 

Цей важливий соціальний проєкт був створений командою Future for Ukraine Україна як платформа підтримки ментального здоровʼя жінок, які пережили сексуальне насильство. Невідомо, скільки українок зазнали такого досвіду чи стали його свідками, але за підрахунками міжнародної статистики понад 90% таких злочинів досі залишаються нерозкритими, через те, що багато людей відрізано від можливості заявити про них в українські та міжнародні правоохоронні та правозахисні органи.

Замовчування травми на тлі і без того важкого досвіду війни може призвести до проблем у стосунках з близькими, до зловживання алкоголем й наркотиками та найстрашніше — самогубства. Попередити такі важкі наслідки та допомогти жінці пережити досвід сексуального насильства з боку військових рф — це і є мета проєкту GIDNA.

Він передбачає, що жінки можуть отримати безкоштовний курс з 10 консультацій від психотерапевток, що мають багаторічний досвід роботи саме з травмою насильства. Вони пройшли спеціалізоване унікальне навчання у психологині Рут Дорум з Ізраїльської коаліції травми (ІТС, Israel Trauma Coalition), а тепер регулярно отримують супервізії у колег з Ізраїлю, що є надважливим при роботі з такою важкою травмою.

Проєкт потребує фінансування, тому команда фонду Future for Ukraine Україна активно шукає допомоги від партнерів, благодійників та донорів. Спілка Черіті Маркет став одним із тих, хто допоміг GIDNA залучити кошти на існування та більше розповісти про задачі проєкту українцям. 

Організаторка Спілка Черіті Маркет Олександра Явник розповіла, що рішення підтримати проєкт було одностайним. 

"Я не бачила ще фондів, які збирали б на жінок, які постраждали від насильства саме від російських окупантів. Особисто я ненавиджу насилля, а згадуючи жахливі новини та фото про злодіяння росіян, які ми бачили після деокупації київської області, ми одразу прийняли рішення відкрити цей збір", — говорить Олександра. 

На заході на проєкт вдалося зібрати 66 143 грн, що стало рекордом з усіх зборів Спілка Черіті Маркет. 

За словами організаторів події, люди приєднуються до маркету не заради заробітку, а заради донатів. Зокрема і продавці, які свідомо реєструються на участь, знаючи, що віддадуть понад третину коштів на благодійність, а також люди, які відвідують подібні заходи та більше занурюються у нагальні проблеми воєнних реалій. 

Марі Король, волонтерка-кураторка проєкту GIDNA підкреслила, наскільки важливо для фонду брати участь у подібних заходах: 

"Для таких проєктів як GIDNA такі події — чудовий спосіб привернути увагу до своїх задач та ще раз нагадати суспільству, що не всі наслідки війни можна побачити, але це не привід ігнорувати їх. Разом зі Спілка Черіті Маркет у нас вийшов чудовий івент, який допоміг зібрати навіть більше коштів, ніж ми очікували, що свідчить про готовність українців підтримувати своїх. Зібрані гроші підуть на організацію психологічних консультацій для жінок та супервізії для психотерапевток. Я неймовірно вдячна організаторам заходу за надану можливість та дякую всім, хто допомагає нашому проєкту існувати"

Фонд Future for Ukraine також нещодавно оголосив збір коштів для проєкту GIDNA на своєму сайті. Долучайтеся, щоб підтримати ментальне здоровʼя наших жінок та всієї української нації. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійний фонд Сергія Притули разом з "Телебаченням Торонто" та школою "Боривітер" запускає збір коштів на навчання військових.

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