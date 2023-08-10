Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Киеве за решетку посадили мужчину, который развращал 8-летнюю девочку arrow

В Киеве за решетку посадили мужчину, который развращал 8-летнюю девочку

10 августа 2023 16:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве за решетку посадили мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Обиженная девочка на полу. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице суд бросил в тюрьму 49-летнего киевлянина за развращение 8-летнего ребенка. Ужасный инцидент произошел еще в сентябре 2021 года.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Что известно

По данным следствия, в сентябре 2021 года злоумышленник, используя парик и женский наряд, проник в туалет одной из школ в Деснянском районе столицы.

Из-за отсутствия посторонних мужчина совершил в отношении 8-летней школьницы развратные действия.

"Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 49-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичные преступления. После внесения залога он начал скрываться от органа досудебного расследования и суда, в связи с чем был объявлен в розыск", — говорят правоохранители.

Где скрывался злоумышленник

Обвиняемый скрывался во Львовской области, где и продолжал совершать преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей.

Его задержали сразу после совершения очередного преступления. Местный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Наказание

Впоследствии в Киеве суд назначил злоумышленнику окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении обвиняемого внесены сведения в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

 

В Киеве за решетку посадили мужчину, который развращал 8-летнюю девочку. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области в одном из сел Броварского района произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз