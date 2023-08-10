Обиженная девочка на полу. Иллюстративное фото: google.com

В столице суд бросил в тюрьму 49-летнего киевлянина за развращение 8-летнего ребенка. Ужасный инцидент произошел еще в сентябре 2021 года.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Что известно

По данным следствия, в сентябре 2021 года злоумышленник, используя парик и женский наряд, проник в туалет одной из школ в Деснянском районе столицы.

Из-за отсутствия посторонних мужчина совершил в отношении 8-летней школьницы развратные действия.

"Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 49-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичные преступления. После внесения залога он начал скрываться от органа досудебного расследования и суда, в связи с чем был объявлен в розыск", — говорят правоохранители.

Где скрывался злоумышленник

Обвиняемый скрывался во Львовской области, где и продолжал совершать преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей.

Его задержали сразу после совершения очередного преступления. Местный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Наказание

Впоследствии в Киеве суд назначил злоумышленнику окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении обвиняемого внесены сведения в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В Киеве за решетку посадили мужчину, который развращал 8-летнюю девочку. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области в одном из сел Броварского района произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.