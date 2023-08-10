В Киеве за решетку посадили мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
В столице суд бросил в тюрьму 49-летнего киевлянина за развращение 8-летнего ребенка. Ужасный инцидент произошел еще в сентябре 2021 года.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Что известно
По данным следствия, в сентябре 2021 года злоумышленник, используя парик и женский наряд, проник в туалет одной из школ в Деснянском районе столицы.
Из-за отсутствия посторонних мужчина совершил в отношении 8-летней школьницы развратные действия.
"Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 49-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичные преступления. После внесения залога он начал скрываться от органа досудебного расследования и суда, в связи с чем был объявлен в розыск", — говорят правоохранители.
Где скрывался злоумышленник
Обвиняемый скрывался во Львовской области, где и продолжал совершать преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей.
Его задержали сразу после совершения очередного преступления. Местный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Наказание
Впоследствии в Киеве суд назначил злоумышленнику окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Кроме того, в отношении обвиняемого внесены сведения в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области в одном из сел Броварского района произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.