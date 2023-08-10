Скривджена дівчинка на підлозі. Ілюстративне фото: google.com

У столиці суд кинув до вʼязниці 49-річного киянина за розбещення 8-річної дитини. Жахливий інцидент стався ще у вересні 2021 року.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо

За даними слідства, у вересні 2021 року зловмисник, використовуючи перуку та жіноче вбрання, проник до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі столиці.

Через відсутність сторонніх осіб чоловік вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії.

"Невдовзі зловмисника затримали. Ним виявився 49-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини. Після внесення застави він почав переховуватися від органу досудового розслідування та суду, через що був оголошений в розшук", — кажуть правоохоронці.

Де переховувався зловмисник

Обвинувачений переховувався у Львівській області, де і продовжував вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей.

Його затримали відразу після вчинення чергового злочину. Місцевий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Покарання

Згодом у Києві суд призначив зловмиснику остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Крім того, відносно обвинуваченого внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

У Києві за ґрати посадили чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області в одному ыз сіл Броварського району стався жахливий інцидент. Там 38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну родичку.