У Києві за ґрати посадили чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку
У столиці суд кинув до вʼязниці 49-річного киянина за розбещення 8-річної дитини. Жахливий інцидент стався ще у вересні 2021 року.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Що відомо
За даними слідства, у вересні 2021 року зловмисник, використовуючи перуку та жіноче вбрання, проник до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі столиці.
Через відсутність сторонніх осіб чоловік вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії.
"Невдовзі зловмисника затримали. Ним виявився 49-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини. Після внесення застави він почав переховуватися від органу досудового розслідування та суду, через що був оголошений в розшук", — кажуть правоохоронці.
Де переховувався зловмисник
Обвинувачений переховувався у Львівській області, де і продовжував вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей.
Його затримали відразу після вчинення чергового злочину. Місцевий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Покарання
Згодом у Києві суд призначив зловмиснику остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.
Крім того, відносно обвинуваченого внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області в одному ыз сіл Броварського району стався жахливий інцидент. Там 38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну родичку.