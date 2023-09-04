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В Киеве задержали родителей под наркотиками, которые ходили с младенцем в руках

4 сентября 2023 17:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве задержали родителей под наркотиками, которые ходили с младенцем в руках
В столице родители под наркотиками переносили младенца на руках. Фото: патрульная полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Столичные стражи порядка получили сообщение о том, что по улицам Киева в неадекватном состоянии ходят мужчина с женщиной. На руках у них был 9-месячный младенец.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Родители были под наркотиками

Сегодня, 4 сентября, около пяти часов утра, столичные правоохранители получили сообщение о родителях под наркотиками, которые носили с собой младенца.

"Гражданин имел признаки наркотического опьянения, неадекватно вел себя и сообщил, что не знает, куда пошла его жена", — говорят в полиции.

 

В столице родители под наркотиками переносили младенца на руках. Фото: патрульная полиция Киева

На место происшествия подошла и мать малыша, также находившаяся с признаками наркотического опьянения и не могла справиться с собой. 

 

В столице родители под наркотиками переносили младенца на руках. Фото: патрульная полиция Киева

Чтобы предотвратить возможный ущерб, правохранители взяли мальчика к себе.

"Патрульные доставили ребенка и родителей в Голосеевское управление полиции, где их уже ожидали инспекторы ювенальной превенции", — говорят оперативники.

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