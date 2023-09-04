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У Києві затримали батьків під наркотиками, які ходили з немовлям у руках

4 вересня 2023 17:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві затримали батьків під наркотиками, які ходили з немовлям у руках
У столиці батьки під наркотиками переносили немовля на руках. Фото: патрульна поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Столичні правоохоронці отримали повідомлення про те, що вулицями Києва в неадекватному стані ходять чоловік з жінкою. На руках у них було 9-місячне немовля.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Батьки були під наркотиками

Сьогодні, 4 вересня, близько пʼятої години ранку, столичні правоохоронці отримали повідомлення про батьків під наркотиками, які носили із собою немовля.

"Громадянин мав ознаки наркотичного сп'яніння, неадекватно поводився та повідомив, що не знає куди пішла його дружина", — кажуть у поліції.

 

У столиці батьки під наркотиками переносили немовля на руках. Фото: патрульна поліція Києва

На місце події підійшла і мати малюка, яка також перебувала з ознаками наркотичного сп'яніння та не могла знайти собі раду.

 

У столиці батьки під наркотиками переносили немовля на руках. Фото: патрульна поліція Києва

Щоб запобігти можливій шкоді, охоронці порядку взяли хлопчика до себе.

"Патрульні доставили дитину та батьків до Голосіївського управління поліції, де на них вже очікували інспектори ювенальної превенції", — кажуть оперативники.

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