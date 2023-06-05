В Киеве задержали педофила, который развращал двух несовершеннолетних парней

За развратные действия мужчина платил юношам деньги. Фото: ГУ Национальной полиции в Киеве

В столице задержан мужчина, который развращал несовершеннолетних и платил им за это деньги. Также у правонарушителя обнаружили детскую порнографию.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

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Совершал преступления в собственном доме

Как стало известно, мужчина уже не раз связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в своей квартире, где совершал развратные действия в отношении подростков и платил им за это.

"Вместе с тем на флеш-накопителе фигурант хранил фото- и видеоматериалы с детской порнографией, которые загружал из сети Интернет. Следователи задержали ранее не судимого местного жителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.

Какое наказание ждет злоумышленника

Правоохранители избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 214 720 гривен. Также он может оказаться за решеткой до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По словам следователей, мужчина может быть причастен еще к ряду схожих преступлений.

В сети предполагают, что это журналист издания Vesti.ua.

Напомним, в Киеве задержали педофила, который длительное время развращал несовершеннолетнюю девушку. Отправлял ей порнографические фотографии и приглашал к себе домой.