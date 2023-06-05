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У Києві затримали педофіла за розбещення двох неповнолітніх хлопців

5 червня 2023 14:21
- Каріна Бовсуновська
У Києві затримали педофіла, який розбещував двох неповнолітніх хлопців
За розпусні дії чоловік платив юнакам гроші. Фото: ГУ Національної поліції у місті Києві
- Каріна Бовсуновська

У столиці затримали чоловіка, який розбещував неповнолітніх та платив їм за це гроші. Також в правопорушника виявили дитячу порнографію.

Про це повідомила пресслужба ГУ Національної поліції у місті Києві.

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Вчиняв злочин у власній оселі

Як стало відомо, чоловік вже не один раз зв’язувався з хлопцями по телефону та призначав зустріч у своїй квартирі, де вчиняв розпусні дії відносно підлітків та платив їм за це.

"Разом з тим на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі Інтернет. Слідчі затримали раніше не судимого місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні поліції.

Яке покарання чекає на зловмисника

Правоохоронці обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень. Також він може опинитися за ґратами до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За словами слідчих, чоловік може бути причетним ще до низки схожих злочинів.

В мережі припускають, що це журналіст видання Vesti.ua.

Нагадаємо, у Києві затримали педофіла, який протягом тривалого часу розбещував неповнолітню дівчину. Надсилав їй порнографічні світлини та запрошував до себе додому.

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