В Киеве снова судят наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла
В Соломенском районном суде проходит судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура требует продлить ему круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает ТСН.
Новый суд над митрополитом Павлом
Сегодня, 30 июня, в Соломенском районном суде Киеве проходит очередное судебное заседание по делу бывшего наместника Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя).
Священнослужителя обвиняют в:
- разжигании межрелигиозной розни;
- оправдании нападения России на Украину.
Позиции сторон
Прокуратура требует продлить действующую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.
Также сторона обвинения напоминает о необходимости использования электронного браслета.
Защитники отмечают, что обвинения в адрес их клиента безосновательны.
Адвокаты требуют освободить митрополита Павла от круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, что вчера, 29 июня, ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.