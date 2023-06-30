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В Киеве снова судят наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла

30 июня 2023 14:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве снова судят наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла
Митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел. Фото: "Мы-Украина"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Соломенском районном суде проходит судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура требует продлить ему круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает ТСН.

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Новый суд над митрополитом Павлом

Сегодня, 30 июня, в Соломенском районном суде Киеве проходит очередное судебное заседание по делу бывшего наместника Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя).

Священнослужителя обвиняют в:

  • разжигании межрелигиозной розни;
  • оправдании нападения России на Украину.

Позиции сторон

Прокуратура требует продлить действующую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

Также сторона обвинения напоминает о необходимости использования электронного браслета.

Защитники отмечают, что обвинения в адрес их клиента безосновательны.

Адвокаты требуют освободить митрополита Павла от круглосуточного домашнего ареста.

Суд над митрополитом Павлом
Суд над митрополитом Павлом

Напомним, что вчера, 29 июня, ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.

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