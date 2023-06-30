У Києві знову судять намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла
У Солом’янському районному суді відбувається судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагає продовжити йому цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє ТСН.
Новий суд над митрополитом Павлом
Сьогодні, 30 червня, у Солом’янському районному суді Києві відбувається чергове судове засідання у справі колишнього намісника Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя).
Священнослужителя звинувачують у:
- розпалюванні міжрелігійної ворожнечі;
- виправданні нападу Росії на Україну.
Позиції сторін
Прокуратура вимагає продовжити чинний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.
Також сторона обвинувачення нагадує про необхідність використання електронного браслету.
Захисники наголошують на тому, що звинувачення на адресу їхнього клієнта є безпідставними.
Адвокати вимагають звільнити митрополита Павла від цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, що учора, 29 червня, низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав у Києво-Печерську Лавру. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували.