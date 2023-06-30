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У Києві знову судять намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла

30 червня 2023 14:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві знову судять намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла
Митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Павло. Фото: “Ми-Україна”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Солом’янському районному суді відбувається судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагає продовжити йому цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє ТСН.

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Новий суд над митрополитом Павлом

Сьогодні, 30 червня, у Солом’янському районному суді Києві відбувається чергове судове засідання у справі колишнього намісника Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя).

Священнослужителя звинувачують у:

  • розпалюванні міжрелігійної ворожнечі;
  • виправданні нападу Росії на Україну.

Позиції сторін

Прокуратура вимагає продовжити чинний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.

Також сторона обвинувачення нагадує про необхідність використання електронного браслету.

Захисники наголошують на тому, що звинувачення на адресу їхнього клієнта є безпідставними.

Адвокати вимагають звільнити митрополита Павла від цілодобового домашнього арешту.

Суд над митрополитом Павлом
Суд над митрополитом Павлом

Нагадаємо, що учора, 29 червня, низка Telegram-каналів опублікувала інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав у Києво-Печерську Лавру. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували.

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