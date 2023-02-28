В Китае придумали, как бороться с низкой рождаемостью в стране

В Китае предлагают замораживать яйцеклетки для одиноких женщин
С 2017 года в Китае наблюдается негативная демографическая ситуация. В прошлом году показатели рождаемости упали до рекордно низкого уровня, однако власти страны уже придумали выход.
Об этом говорится в материале международного агентства Reuters.
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Так, в Китае предлагают разрешить замораживать яйцеклетки, которые потом сможет использовать любая одинокая женщина. Кроме того, в стране хотят включить лечение бесплодия в государственную систему медицинского страхования.
В частности, официальный Пекин планирует расширить декретный отпуск, ввести налоговые льготы по рождению детей, а также жилищные субсидии. Таким образом, власти Китая пытаются преодолеть низкий уровень рождаемости в стране.
Так, рождаемость в Китае в прошлом году составляла всего 6,77 новорожденных на 1000 человек, что по сравнению с 7,52 в 2021 году, и это самый низкий показатель рождаемости за всю историю наблюдений.
Напомним, ранее мы сообщали, сколько детей пострадали в Украине в результате вторжения россии.
Как известно, в течение года вооруженные силы россии проводили массированные бомбардировки и обстрелы, которые повредили 3126 учебных заведений. Из них 438 разрушены полностью.