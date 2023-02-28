У Китаї придумали, як боротися з низькою народжуваністю в країні

Народжуваність у Китаї впала до рекордно низького рівня з 1949 року

З 2017 року у Китаї спостерігається негативна демографічна ситуація. Минулого року показники народжуваності впали до рекордно низького рівня, однак влада країни вже придумала вихід.

Про це йдеться у матеріалі міжнародного агентства Reuters.

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Відтак, у Китаї пропонують дозволити заморожувати яйцеклітини, які потім зможе використати будь-яка самотня жінка. Окрім того, в країні хочуть включити лікування безпліддя в державну систему медичного страхування.

Зокрема, офіційний Пекін планує розширити декретну відпустку, впровадити податкові пільги за народження дітей, а також житлові субсидії. Таким чином влада Китаю намагається подолати низький рівень народжуваності у країні.

Так, народжуваність в Китаї торік становила всього 6,77 новонароджених на 1000 людей, що в порівнянні з 7,52 в 2021 році, і це є найнижчим показником народжуваності за всю історію спостережень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки дітей постраждали в Україні внаслідок вторгнення росії.

Як відомо, протягом року збройні сили рф проводили масовані бомбардування та обстріли, які пошкодили 3126 навчальних закладів. З них 438 зруйновано повністю.