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В Киевсовете хотят объявить недоверие всем председателям РГА

7 сентября 2023 14:13
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевсовете хотят объявить недоверие всем председателям РГА
Здание Киевсовета. Фото: КГГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице местные депутаты хотят объявить недоверие главам государственных администраций Киева. Соответствующий проект уже зарегистрирован.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Леонид Емец на своей Facebook-странице.

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"Все эти барабаны, овощерезки, радиоактивные лавки - это лишь самые яркие примеры повально безответственного отношения с признаками глубокой коррупционной составляющей", — говорит Емец.

 

В Киевсовете хотят объявить недоверие всем председателям РГА. Скриншот

Депутат также добавил, что закрывать глаза на такое Киевсовет не имеет права. Емец подчеркнул, что это еще не решение комиссии.

"Оно будет позже. И будет не о недоверии, а о полномочиях РГА. Конкретные решения будут предложены", — сказал местный депутат.

 

В Киевсовете хотят объявить недоверие всем председателям РГА. Фото: Леонид Емец

 

В Киевсовете хотят объявить недоверие всем председателям РГА. Фото: Леонид Емец

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