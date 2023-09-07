В Киевсовете хотят объявить недоверие всем председателям РГА
В столице местные депутаты хотят объявить недоверие главам государственных администраций Киева. Соответствующий проект уже зарегистрирован.
Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Леонид Емец на своей Facebook-странице.
Недоверие главам РГА в Киеве
"Все эти барабаны, овощерезки, радиоактивные лавки - это лишь самые яркие примеры повально безответственного отношения с признаками глубокой коррупционной составляющей", — говорит Емец.
Депутат также добавил, что закрывать глаза на такое Киевсовет не имеет права. Емец подчеркнул, что это еще не решение комиссии.
"Оно будет позже. И будет не о недоверии, а о полномочиях РГА. Конкретные решения будут предложены", — сказал местный депутат.
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