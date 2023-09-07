Здание Киевсовета. Фото: КГГА

В столице местные депутаты хотят объявить недоверие главам государственных администраций Киева. Соответствующий проект уже зарегистрирован.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Леонид Емец на своей Facebook-странице.

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Недоверие главам РГА в Киеве

"Все эти барабаны, овощерезки, радиоактивные лавки - это лишь самые яркие примеры повально безответственного отношения с признаками глубокой коррупционной составляющей", — говорит Емец.

В Киевсовете хотят объявить недоверие всем председателям РГА. Скриншот

Депутат также добавил, что закрывать глаза на такое Киевсовет не имеет права. Емец подчеркнул, что это еще не решение комиссии.

"Оно будет позже. И будет не о недоверии, а о полномочиях РГА. Конкретные решения будут предложены", — сказал местный депутат.

В Киевсовете хотят объявить недоверие всем председателям РГА. Фото: Леонид Емец

В Киевсовете хотят объявить недоверие всем председателям РГА. Фото: Леонид Емец

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