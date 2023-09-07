У Київраді хочуть оголосити недовіру всім головам РДА
У столиці місцеві депутати хочуть оголосити недовіру головам державних адміністрацій Києва. Відповідний проєкт уже зареєстровано.
Про це повідомив депутат Київради від "Євросолідарності" Леонід Ємець на своїй Facebook-сторінці.
Недовіра головам РДА в Києві
"Всі ці барабани, овощерізки, радіоактивні лавки — це лише самі яскраві приклади повально безвідповідального ставлення з ознаками глибокої корупційної складової", — каже Ємець.
Депутат також додав, що заплющувати очі на таке Київрада не має права. Ємець наголосив, що це ще не рішення комісії.
"Воно буде пізніше. І буде не про недовіру, а про повноваження РДА. Конкретні рішення будуть запропоновані", — сказав місцевий депутат.
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