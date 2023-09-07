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У Київраді хочуть оголосити недовіру всім головам РДА

7 вересня 2023 14:13
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Київраді хочуть оголосити недовіру всім головам РДА
Будівля Київради. Фото: КМДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці місцеві депутати хочуть оголосити недовіру головам державних адміністрацій Києва. Відповідний проєкт уже зареєстровано.

Про це повідомив депутат Київради від "Євросолідарності" Леонід Ємець на своїй Facebook-сторінці.

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"Всі ці барабани, овощерізки, радіоактивні лавки — це лише самі яскраві приклади повально безвідповідального ставлення з ознаками глибокої корупційної складової", — каже Ємець.

 

У Київраді хочуть оголосити недовіру всім головам РДА. Скриншот

Депутат також додав, що заплющувати очі на таке Київрада не має права. Ємець наголосив, що це ще не рішення комісії.

"Воно буде пізніше. І буде не про недовіру, а про повноваження РДА. Конкретні рішення будуть запропоновані", — сказав місцевий депутат.

 

У Київраді хочуть оголосити недовіру всім головам РДА. Фото: Леонід Ємець

 

У Київраді хочуть оголосити недовіру всім головам РДА. Фото: Леонід Ємець

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