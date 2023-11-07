В киевском метрополитене есть недостроенная станция "Герцена" — интересные факты

Недостроенная станция метро "Герцена". Фото: livejournal

В киевском метрополитене на Сырецко-Печерской линии между станциями "Лукьяновская" и "Дорогожичи" есть недостроенная станция под названием "Львовские ворота", о которой ходит много легенд. Однако на этой линии существует еще одна станция, строительство которой было остановлено еще на начальном этапе "Герцена".

Фото этой станции обнародовали на странице Facebook "Спрага: у Києві цікаво .

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Что известно о станции метро "Герцена"

"Герцена" - станция, строительство которой проектировалось на Сырецко-Печерской линии между станциями "Лукьяновская" и "Дорогожичи". Выход со станции планировался в исторической местности Загоровщины в районе перекрестка улиц Герцена и Академика Ромоданова.

Проектное название было предложено в честь писателя-революционера Александра Герцена. На планах и схемах часто сказывалась как "Загоровская" — по местности своего строительства.

Строительство станции началось в середине 1990-х, она была спроектирована пилонной. Выход со станции планировался вблизи Киевского мотоциклетного завода и Института международных отношений (бывшей партийной школы ЦК КПУ).

Однако Киевский мотоциклетный завод уже прекращал свою деятельность в тяжелые экономические 1990-е гг., что в свою очередь уменьшило количество пассажиров метро в этом районе. В связи с этим в целях экономии и ускорения строительства линии в сроки от строительства этой станции решили отказаться.

На месте "Герцена" построена общая тягово-понижающая подстанция, платформы-мостики в перегонных тоннелях и аварийный выход наружу. Также на заднем дворе Института международных отношений расположен станционный вентиляционный киоск. Одна из легенд говорит, что станцию строили как секретную для эвакуации партийной школы при ЦК КПУ в случае необходимости.

Напомним, что в сети показали архивные кадры того, как 6 ноября 1960 года в Киеве произошло открытие первой ветки метро из пяти станций — "Днепр", "Арсенальная", "Крещатик", "Университет" и "Вокзальная". Киевское метро было третьим по величине в бывшем СССР после московского и ленинградского.