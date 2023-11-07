У київському метрополітені є недобудована станція "Герцена" — цікаві факти

Недобудована станція метро "Герцена". Фото: livejournal

У київському метрополітені на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Лук'янівська" та "Дорогожичі", є недобудована станція під назвою "Львівська брама", про яку ходить багато легенд. Проте на цій лінії існує ще одна станція, будівництво якої було зупинене ще на початковому етапі — "Герцена".

Фото цієї станції оприлюднили на сторінці у Facebook "Спрага: у Києві цікаво".

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Що відомо про станцію метро "Герцена"

"Герцена" — станція, будівництво якої проєктувалося на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Лук'янівська" і "Дорогожичі". Вихід зі станції планувався в історичній місцевості Загорівщина у районі перехрестя вулиць Герцена і Академіка Ромоданова.

Проєктна назва була запропонована на честь письменника-революціонера Олександра Герцена. На планах і схемах часто позначалась як "Загорівська" — за місцевістю свого будівництва.

Будівництво станції почалось у середині 1990-х років, вона була спроєктована пілонною. Вихід зі станції планувався поблизу Київського мотоциклетного заводу і Інституту міжнародних відносин(колишньої партійної школи ЦК КПУ).

Однак, Київський мотоциклетний завод вже припиняв свою діяльність у тяжкі економічні 1990-ті рр., що, своєю чергою, зменшило кількість пасажирів метро у цьому районі. У зв’язку з цим, у цілях економії та прискорення будівництва лінії у строки, від будівництва цієї станції вирішили відмовитись.

На місці "Герцена" побудовано спільну тягово-понижуючу підстанцію, платформи-містки у перегонних тунелях й аварійний вихід назовні. Також на задньому дворі Інституту міжнародних відносин розташований станційний вентиляційний кіоск. Одна з легенд каже, що станцію будували як секретну для евакуації партійної школи при ЦК КПУ у разі необхідності.

Нагадаємо, що в мережі показали архівні кадри того, як 6 листопада 1960 року в Києві сталося відкриття першої гілки метро з пʼяти станцій — "Дніпро", "Арсенальна", "Хрещатик", "Університет" та "Вокзальна". Київське метро було третім за величиною у колишньому СРСР після московського та ленінградського.