В КМВА рассказали, сколько процентов столичных школ обеспечено укрытиями

Укрытие в одной из киевских школ. Фото: google.com

В Киеве началась активная подготовка к новому учебному году. В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Подробности

Отмечается, что сейчас укрытия уже обеспечены:

83% заведений дошкольного образования;

91 % общего среднего образования;

95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;

75% учреждений профессионального высшего и высшего образования.

"Учреждения, где отсутствуют хранилища, заключают соглашения с соседними объектами хозяйствования, которые имеют укрытие с достаточным количеством мест", — говорят в КМВА.

Отдельные собственные бомбоубежища

Также для нескольких школ будут обустроены отдельные собственные подземные укрытия.

"Это будут пилотные проекты. Такие сооружения будут располагаться на территории заведения. Введение их в работу планируется до конца года", — говорится в сообщении.

Всего образовательных учреждений коммунальной формы собственности в Киеве – 1056, образованием охвачено более 405,8 тыс. детей и молодежи разной возрастной категории.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области один из подрядчиков во время ремонта в бомбоубежище нанес ущерб более чем на 200 тысяч гривен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Добавим, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.