Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В КМВА рассказали, сколько процентов столичных школ обеспечено укрытиями arrow

В КМВА рассказали, сколько процентов столичных школ обеспечено укрытиями

10 августа 2023 10:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КМВА рассказали, сколько процентов столичных школ обеспечено укрытиями
Укрытие в одной из киевских школ. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве началась активная подготовка к новому учебному году. В этом году запланировано обустройство укрытий дополнительно в 437 учебных заведениях.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Подробности

Отмечается, что сейчас укрытия уже обеспечены:

  • 83% заведений дошкольного образования;
  • 91 % общего среднего образования;
  • 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;
  • 75% учреждений профессионального высшего и высшего образования.

"Учреждения, где отсутствуют хранилища, заключают соглашения с соседними объектами хозяйствования, которые имеют укрытие с достаточным количеством мест", — говорят в КМВА.

Отдельные собственные бомбоубежища

Также для нескольких школ будут обустроены отдельные собственные подземные укрытия.

"Это будут пилотные проекты. Такие сооружения будут располагаться на территории заведения. Введение их в работу планируется до конца года", — говорится в сообщении.

Всего образовательных учреждений коммунальной формы собственности в Киеве – 1056, образованием охвачено более 405,8 тыс. детей и молодежи разной возрастной категории.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области один из подрядчиков во время ремонта в бомбоубежище нанес ущерб более чем на 200 тысяч гривен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Добавим, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз